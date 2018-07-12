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Замороженная пицца очень опасна для здоровья
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Замороженная пицца очень опасна для здоровья 

МедикФорум 6 часов назад
Фото: МедикФорум
Эксперты рассказали об опасностях, которые таит в себе замороженная пицца. Также стало известно, кто находится в группе риска. Продажи замороженной пиццы в супермаркетах становятся всё более популярными. Многим людям, которые являются поклонниками этого блюда, по каким-то причинам не хочется тратить время на походы в кафе, кроме того, они считают доставку пиццы на дом слишком дорогим удовольствием. Однако употребление замороженной пиццы может быть опасным для здоровья, как подчеркивают эксперты в области здорового питания. Все мы знаем, что пицца — это сочетание теста, сыра, переработанного мяса и томатного соуса. Она набита калориями и жирами. Но ещё одним не очень популярным ингредиентом замороженной пиццы является соль. В некоторых сортах этого продукта содержится более 3 грамм соли, что составляет половину суточной рекомендованный дозы. Именно поэтому замороженная пицца представляет особую опасность для людей с повышенным артериальным давлением. Для того чтобы сохранить вкус пиццы после ее приготовления и заморозки производители часто добавляют в неё очень много соли. Врачи настоятельно советуют даже здоровым людям не употреблять более 6 г соли в день, а для диабетиков это количество рекомендуется сократить. В некоторых продуктах, продаваемых в супермаркетах, соли более чем достаточно. Повышенное артериальное давление часто провоцируется диетой с высоким содержанием соли, лишним весом, а также нехваткой физических нагрузок. К избыточно солёным продуктам эксперты также относят чипсы, соусы для пасты, готовые блюда и сосиски. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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