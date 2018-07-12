Чем вредно молоко с медом

Лучше ложка меда, чем кусок колбасы, — скажет любой врач. Особенно актуально это в период простудных заболеваний. А чтобы усилить эффект, хорошо мед развести в горячем молоке.

На самом деле молоко с медом давно известный напиток, который часто используют для лечения простуды. Нередко в эту смесь добавляют еще и соду, чтобы смягчить кашель. Но в последнее время эта процедура вызывает много вопросов. Так, врач–терапевт высшей категории Анастасия Владимирская не отрицает пользы меда с молоком при обычной простуде. А вот при кашле с этим лекарством нужно быть осторожнее. Нагретое молоко способствует выработке слизи, и это при том, что ее и так достаточно при простуде. Организм вынужден затрачивать дополнительные усилия на то, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой. В результате вместо отхаркивающего эффекта возникает сухой кашель.

И уж совсем нет смысла пить молоко с медом при остром тонзиллите (то, что мы называем ангиной). Теплое молоко — идеальная среда для развития патогенных бактерий. А если в нем развели мед, значит, температура молока, по ощущениям, на уровне горячего. Для больного горла — это своего рода травмирующий эффект.

Нередко так бывает, что обычно человек молоко не пьет, но вот заболел — и ему услужливо предлагают стакан горячего молока с медом. В таком случае ко всем «болячкам» добавится еще и «сидение на унитазе», так как не привыкший к молоку организм будет его отторгать.

Словосочетание «проверенное народное средство» у многих начисто убивает чувство бдительности. Каким бы полезным средство не было, оно никак не может подходить абсолютно всем. К примеру, тем, у кого есть камни в почках, образованные из фосфатов, молоко, да еще с медом, да еще горячее категорически запрещено — оно только усугубит заболевание. Та же история и при повышенном инсулине. Молоко сделает его еще выше.

Интернет буквально пестрит еще одним предостережением от молока с медом. Основывается оно на том, что при нагревании мед (чтобы он растворился, молоко должно быть нагрето до температуры не ниже 60 градусов по шкале Цельсия) образует оксиметилфурфурол –промежуточный продукт разложения сахаров в кислой среде. А мед имеет именно кислую среду, так как его уровень рН составляет 3,5, что характерно только для кислой среды. Оксиметилфурфурол относится к группе канцерогенов и считается опасным для человека. Но, как говорится, все дело в дозе. Ученые из германского Бремена научно доказали, что это вещество содержится практически во всех кондитерских изделиях, джемах, вареньях, при этом его концентрация во много раз превышает ту, что содержится в меде. Никакого вреда столь низкий процент оксиметилфурфурола организму человека не наносит.

Член Академии медико-технических наук профессор Иван Чепурной приводит такие цифры: в меде содержание оксиметилфурфурола составляет 25 миллиграм на килограмм, в жареном кофе –2000 мг/кг, в Coca–Cola — 300–350 мг/кг. Институт питания РАМН в ходе исследований доказал, что при ежесуточном поступлении в организм человека оксиметилфурфурола с различными видами пищи в количестве не более двух миллиграмм на килограмм веса не принесет никакой опасности.

Гораздо опаснее, если вы имеете аллергию на мед или молоко. А еще хуже, если мед, которым вы пользуетесь, ненатуральный, поддельный, разбавленный. Он не даст никакого выздоравливающего эффекта, так как в этом случае вы пьете не молоко с медом, а сладкий напиток (с таким же успехом можно насыпать в молоко обычный сахар). К молоку это тоже относится. По различным данным, идеального эффекта выздоровления можно достичь, если вы употребляете домашнее молоко. В магазинном никаких целебных свойств, увы, не обнаружено.

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