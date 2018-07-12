Минус 40 кг: как похудела Полина Гагарина

Похудение Полины Гагариной является самым обсуждаемым в медиапространстве. Действительно, взглянув на фото певицы до и после, сразу же возникает вопрос: «Как ей это удалось?!». В этой статье мы расскажем, на какой диете сидела Полина Гагарина и в чём секрет её нынешней стройности. Берите на заметку!

Диета Полины Гагариной

Полина Гагарина никогда не отличалась чересчур пышными формами. Будучи участнице проекта «Фабрика звёзд» на Первом канале, певица весила порядка 50 килограммов. Однако после того, как она родила первого ребёнка Андрея, вес Гагариной резко взлетел на целых 40 килограммов! Несмотря на это, Полина продолжала есть мучное и сладкое, не ограничивая себя в питании. Впрочем, спустя какое-то время поняла — наступила пора что-то менять, иначе можно нарваться на серьёзные проблемы со здоровьем. Свою диету Полина Гагарина разработала сама. В конце концов, организм человека всегда индивидуально воспринимает питание, поэтому певица поступила правильно — ей ведь удалось превратиться в хрупкую красотку. Методика питания Гагариной была основана на чередовании продуктов. Можно назвать её моно-диетой. Каждый день Гагарина ела определённый продукт, что позволяло ей не зацикливаться на желании съесть что-то другое. И в итоге вес знаменитости начал уверенными шагами снижаться.

Полина Гагарина предпочитала питаться исключительно качественными продуктами, которые очень полезны для организма. Она полностью исключила из рациона следующие виды блюд:

Сдоба, выпечка, сладкое. На замену хлебобулочным изделиям пришёл ржаной хлеб;

Крахмалистые продукты;

Зато в рационе Полины Гагариной было много фруктов и овощей, то есть пищи, которая максимально насыщена различными витаминами, минералами и клетчаткой. Такая еда должна быть в меню каждого человека, который стремится похудеть. Дело в том, что в этих продуктах практически нет жира, а польза определяется улучшением обмена веществ и перистальтики кишечника. Расскажем подробнее о меню Полины Гагариной. День 1: отварной рис. Необходимо готовить его без соли, специй и приправ. Есть такой рис можно в любом количестве. При этом нужно не забывать пить минеральную воду без газа. День 2: куриная грудка без кожицы. Мясо можно приготовить абсолютно любым способом, но только не жарить. Его можно потушить, запечь в духовке или просто сварить. Опять-таки нельзя при приготовлении использовать соль и специи. День 3: овощи. Можно потреблять абсолютно любые овощи, кроме картофеля. Есть их нужно в том виде, в каком хотите. Преимущество отдаётся тушёным и сырым овощам. Можно использовать заправку в виде оливкового масла и лимонного сока. Не забывайте, что солить блюда нельзя. А вот пить разрешено в любых количествах. День 4: первые блюда (супы). Бульон можно приготовить овощной или мясной (но только на постном мясе — говядине, курице, крольчатине, индейке или телятине). Овощи любые, но только не картофель. Полина Гагарина отдавала предпочтение брокколи, цветной или брюссельской капусте, сельдерею, помидорам и моркови. Кушать нужно при первых признаках голода. День 5: кисломолочные продукты. Предпочтительно есть кефир, творог, йогурт и так далее. Нужно не забывать, что всё только натуральное, без каких-либо добавок. Однако свежие и натуральный фрукты и ягоды разрешены. Как только пять дней закончились, необходимо снова вернуться к первому дню. Повторять такую диету необходимо до тех пор, пока вы не похудеете или же она вам не надоест.

Плюсы диеты Полины Гагариной

Безусловно, первый плюс — это быстрое похудение. Во-вторых, диета крайне простая и не требует особых усилий. К тому же продукты для питания по такому принципу недорогие. Диетологи уверяют, что в таком случае соблюдены принципы правильного питания, поэтому никаких проблем со здоровьем возникнуть не должно. И наконец, никаких побочных эффектов у человека не должно образоваться.

Минусы диеты Полины Гагариной

Разумеется, у такого принципа питания есть определённые противопоказания. Так, диета не рассчитана на беременных и кормящих женщин. Также не рекомендуется её соблюдать спортсменам, людям с хроническими заболеваниями, в послеоперационный и восстановительный периоды.

Советы от Полины Гагариной

Соблюдение любой диеты — это крайне сложный процесс. Многие люди срываются, не дождавшись нужных результатов. Полина Гагарина даёт несколько полезных советов, которые позволят легче перенести это бремя. 1. Нужно есть часто небольшими порциями. 2. Выбирайте свежие овощи, фрукты. Особенно в приоритете у Гагариной яблоки, так как они отлично справляются с очищением желудочно-кишечного тракта, печени и сосудов, а также придают коже свежий и яркий вид. 3. Полностью исключите алкогольные напитки. Это приведёт к отёкам и замедленному выходу жидкостей, что на похудении сказывается крайне негативно. 4. Обязательно ешьте супы. Это важное блюдо в меню каждого худеющего человека. Только не нужно употреблять жирные бульоны. 5. Не объедайтесь на ночь и во время семейных посиделок. Держитесь и будьте всегда тверды в своём желании похудеть; 6. В течении дня обязательно выпивайте 1,5-2 литра воды. Это необходимо делать маленькими глотками. Подробнее о пользе воды для вашего организма читайте в материале по ссылке. 7. Забудьте о сладком. Это один из самых злейших врагов для фигуры.

Помните, что всё в ваших руках. Какой бы диеты вы не придерживались, всегда есть к чему стремиться. Видя такой идеал, как Полина Гагарина, конечно, будет намного проще. Стремитесь в первую очередь не столько за стройностью, сколько за здоровьем. Питайтесь таким образом, чтобы ваше меню не вредило состоянию.