Всё больше людей начали есть человеческую плаценту

Всё больше людей по всему миру начали поедать человеческую плаценту. Для чего — сообщает «Лайфхакер».

Плацента, женский орган, отделяющийся от матки после родов, как правило, оставалась в роддоме. Но в последнее время зародилась настоящая мода на её поедание, которая стремительно распространяется по всему миру.

Среди рецептов блюд с человеческой плацентой появились такие изысканные блюда, как лазанья или печенье. Особенно искушённые едят плаценту даже сырой — предполагается, что в таком виде она принесёт больше всего пользы организму.

Плацента по форме очень похожа на печень, и едят её примерно так же — гурманы утверждают, что и во вкусе есть определённое сходство.

Впрочем, есть и другие способы поглощения этого продукта — к примеру, специальные таблетки. Плаценту высушивают и упаковывают в желатиновые капсулы, которые потом и употребляются.

Такие таблетки поклонники плаценты считают отличным средством для укрепления здоровья. Среди тех, кто употребляет женский орган, есть даже такие звёзды, как Ким Кардашьян или Алисия Сильверстоун

Что касается пользы, то в плаценте содержатся многие гормоны, витамины, ферменты и кровь. Считается, что употребление плаценты в пищу позволяет стабилизировать уровень гемоглобина, усвоить множество витаминов и необходимых человеку гормонов.

Фото: gray38 / wikimedia