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Castrol представляет новую линейку моторных масел Edge Supercar
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Castrol представляет новую линейку моторных масел Edge Supercar 

Популярная механика 5 часов назад
Фото: Популярная механика
За последние 10 лет эволюции автомобильных агрегатов давление в двигателях увеличилось почти в два раза, и это справедливо для всех транспортных средств: от мощных суперкаров до обычных машин. Именно поэтому компания Castrol сотрудничает с ведущими мировыми производителями мощных автомобилей для проведения совместных испытаний и постоянного совершенствования своих разработок, успешно прогнозируя будущие требования современных двигателей и учитывая их в работе. В результате такого сотрудничества и стало возможным появление этой премиальной линейки масел для суперкаров, которая уникальна для рынка смазочных материалов.
Появление двух новых продуктов — моторных масел Castrol EDGE SUPERCAR А 0W-20 и Castrol EDGE SUPERCAR 0W-40 А3/В4, совместно с ранее появившимся Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60 делает линейку завершенной и способной покрыть потребности всех самых быстрых и мощных автомобилей.
Все масла из премиальной линейки моторных масел Castrol EDGE SUPERCAR поддерживают максимальную эффективность работы двигателя как в краткосрочном периоде времени, так и в течение длительного срока службы, подавляют образование отложений, способствуя повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора (по сравнению с нормами теста ASTM D 6593 Seq VG).
Протестированное в автомобилях, эксплуатируемых с повышенной нагрузкой, полностью синтетическое моторное масло Castrol EDGE SUPERCAR 0W-40 А3/В4 идеально подходит, как и для спорткаров, созданных для езды на высоких скоростях, так и для компактных хэтчбеков. Новое масло обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур, обладает высокой стойкостью к вспениванию. Моторное масло Castrol EDGE SUPERCAR 0W-40 A3/B4 рекомендовано для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, в которых предполагается применение моторных масел класса вязкости SAE 0W-40 и спецификациий ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF или более ранних.
Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 — это полностью синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 0W-20, которое обеспечивает надежный пуск двигателя при экстремально низких температурах. Маловязкая композиция продукта повышает экономию топлива. Масло Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 специально разработано и одобрено к применению в двигателях Aston-Martin DB-11, рекомендовано к использованию в бензиновых двигателях японских и корейских автопроизводителей, где применяются энергосберегающие масла классов вязкости SAE 0W-20/5W-20.
Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60 — полностью синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 10W-60. Обеспечивает максимальную защиту от износа при экстремальных нагрузках. Масло официально одобрено и рекомендовано к использованию в двигателях таких суперкаров как Audi R8. Castrol EDGE SUPERCAR 10W-60 также может применяться в двигателях спортивных и гоночных автомобилей, где производитель допускает применение масел класса вязкости SAE 10W-60.
Презентация новой линейки Castrol EDGE SUPERCAR состоялась в новом автосалоне партнеров компании Castrol — Lamborghini Москва-Запад, втором шоу-руме в Москве и третьем в России. Lamborghini Москва и Lamborghini Санкт-Петербург (АО «АВТОДОМ») эксклюзивно представляют автомобили Lamborghini в России.
Технология TITANIUM FST™
В двигателе современного высокопроизводительного автомобиля моторному маслу приходится выдерживать давление до 10 000 кг на см2. Это соответствует массе пяти автомобилей, приходящейся на один см2. Тонкий слой масла — это единственное, что сокращает площадь контакта металл/металл, поэтому прочность масляной пленки должна всегда оставаться высокой.
Уникальная технология TITANIUM FST™, применяемая во всей линейке продуктов Castrol EDGE, в которую входит и наиболее мощная серия Castrol EDGE SUPERCAR, на физическом уровне меняет поведение масла в условиях экстремальных нагрузок. Испытания в мощных силовых установках подтвердили, что технология TITANIUM FST™ в два раза увеличивает прочность масляной пленки, предотвращая ее разрыв и снижая трение для максимальной производительности двигателя. По результатам испытаний моторные масла Castrol EDGE с TITANIUM FST™ показали на 15% меньше трения по сравнению с аналогичными продуктами без TITANIUM FST™.
О бренде Castrol:
Castrol является признанным мировым лидером в области разработки смазочных материалов последнего поколения. Castrol входит в состав группы BP и получила широкую известность в качестве ведущего производителя моторных масел и смазочных материалов для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, водного и авиационного транспорта. Продукты бренда всемирно известны благодаря новаторским решениям и улучшенным характеристикам, которые являются результатом приверженности обеспечению превосходного качества и использованию новейших технологий.
Castrol EDGE с технологией TITANIUM Fluid Strength Technology™ — самый мощный продукт из линейки моторных масел Castrol.
Более подробную информацию о Castrol можно найти на сайте.
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