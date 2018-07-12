Какие «афродизиаки» использовали советские мужчины

В Советском союзе, как известно, «секса не было». По крайней мере виагру или подобные ей препараты для повышения либидо и потенции купить в аптеке было нельзя. Да и медицинские издания на эту тему не особо распространялись. Это привело к тому, что граждане использовали в означенных целях подручные средства, имевшие репутацию афродизиаков. Какие же?

Продукты

Конечно, устрицы, авокадо или миндаль, которые исторически активно употреблялись в качестве средств, повышающих половое влечение, рядовому советскому гражданину были малодоступны. Среди советских «пищевых» афродизиаков уверенное первенство держали лук, чеснок, хрен, перец, лавровый лист и другие острые специи и приправы. Считалось, что они позитивно влияют на гормональную сферу, вызывают прилив крови к половым органам и возбуждение. Поэтому советские женщины старались накормить мужчин острыми блюдами, если планировали интимные утехи. Популярны были также такие продукты, как яйца (особенно рекомендовалось пить их сырыми), мед, который, по преданиям, применялся еще древними персами (якобы именно по этой причине первый месяц после свадьбы зовется медовым). Действительно, подтверждают врачи, в меде содержатся вещества, полезные для репродуктивной системы человека. В качестве сексуальных стимуляторов в тарелку старались класть продукты с высоким содержанием цинка и селена, а также витамина Е — говядину, телячьи и куриные потроха, грибы, рис, кукурузу, орехи, семечки подсолнуха и тыквы, соевые, бобовые. [С-BLOCK] Из молочных продуктов особенно выделяли сметану — и небезосновательно. Ведь в ней содержится большое количество белков и витаминов, что очень полезно для мужского организма и в том числе для выработки спермы. Фирменным советским средством для повышения потенции являлся коктейль, который смешивали из сырого яйца и сметаны. Кстати, сметана в советскую эпоху была натуральной. Сейчас в магазинах можно купить в основном только порошковый продукт, и для мужского здоровья он совершенно бесполезен. Еще среди советских граждан было распространено поверье, что бычьи или бараньи яички благотворно влияют на мужскую мощь из-за содержащегося в них большого количества тестостерона. Но ведь есть сырыми их никто не станет, а при нагревании тестостерон просто разрушится, говорят специалисты. [С-BLOCK] Не всегда в СССР можно было достать морепродукты, а их польза для увеличения мужской силы научно доказана: они богаты йодом, цинком и другими микроэлементами. В моллюсках, например, содержатся не только полноценные белки, но и незаменимые жирные кислоты, жирорастворимые витамины Е и D. Икра, которая в СССР была дефицитом, также богата белками, жирами, витаминами А и D, цинком и другими полезными микроэлементами. Из фруктов и овощей со свойствами афродизиаков в Советском Союзе реально было достать клубнику, арбузы, бананы, яблоки, финики, редьку, сельдерей, петрушку, кольраби, морскую капусту. Хорошим средством для усиления потенции считался так называемый витаминный салат: для его приготовления натирали яблоки, морковь и редьку, смешивали и приправляли медом и лимонным соком.

Народные средства

В ходу были многочисленные «травки», употреблявшиеся в основном мужчинами, беспокоившимися за свою эрекцию. Иногда за ними даже обращались к народным целителям, женщины переписывали друг у друга рецепты, по которым потом готовили отвары и настои для своих мужей. В их состав могли входить такие травы и растения, как чабрец, сурепка, зверобой, крапива, клевер, дубровник, калган, череда, тысячелистник, хмель, овес, можжевельник, березовые почки, рябина, шиповник, боярышник. Собирали их часто летом на даче. Делали настойку из алоэ (оно у многих росло дома в горшках), иногда смешивая сок алоэ с медом. Любители экзотики старались всеми правдами и неправдами достать «чудодейственное» мумие, лимонник или корень женьшеня, который в России рос на Дальнем Востоке. Однако эффективность последнего средства ставится специалистами под сомнение: дело в том, что в «афродизиаки» женьшень угодил в основном из-за своей необычной формы. Он хорош как общеукрепляющее средство, а вот особого воздействия на половую систему, судя по всему, не оказывает.

Препараты

Понятно, что о шпанской мушке или настойке из рога носорога наши соотечественники в советское время разве что слыхали. Да и эффективность таких средств, мягко говоря, сомнительна; более того, есть сведения о том, что они небезопасны для здоровья. О разнообразии же таблеток, спреев, кремов, гелей, лубрикантов, стимулирующих сексуальное влечение, советским гражданам приходилось только мечтать. Но иногда в аптеках можно было купить настойки алоэ, элеутерококка, родиолы розовой, тоже завоевавших в народе репутацию половых стимуляторов. Некоторые прибегали и к гирудотерапии. Пиявками лечили и при Советском Союзе. Они воздействовали на определенные области малого таза, устраняя венозные застои и разжижая кровь, что, разумеется, влияло и на эрекцию. [С-BLOCK] В моде был «конский возбудитель», который можно было достать у ветеринаров. Речь идет о ВТС (вытяжке тестикулярной сыворотки). Изначально его выпускали исключительно с целью стимулирования домашнего скота к размножению. Но довольно быстро заметили, что препарат соответствующим образом воздействует и на людей, повышая их половую возбудимость, причем как на мужчин, так и на женщин. После приема средства половые органы начинают интенсивно снабжаться кровью, активизируются вегетативная и центральная нервная системы. Сегодня «конский возбудитель» можно приобрести в обычных аптеках. Правда, существуют ограничения на дозировку и в связи со здоровьем, так что без консультации со специалистом применять препарат все-таки не рекомендуется.