Как и какие ягоды есть летом?

Диетолог Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) и персональный тренер Юлия Погоцкая (@julymaevskaya) рассказали, в какой ягоде содержится больше всего витаминов, что приготовить из малины и зачем вам ягоды годжи.

Ягоды годжи

В ягодах много антиоксидантов — веществ, борющихся со свободными радикалами. Но это не единственное достоинство. В ягодах годжи и вишне, например, содержится мелатонин (вещество, регулирующее цикл сон-бодрствование). Их можно использовать для улучшения сна без каких-либо негативных последствий для организма. А по антиоксидантной активности первое место занимают барбарис и сушеные зерна граната.

Черная смородина

Черная смородина снимает синдром усталости глаз при длительной работе за компьютером. Она содержит пигмент антоциан, придающий темно-синий цвет (есть так же в чернике, голубике, черноплодной рябине, черном винограде). Это вещество не образовывается в организме и должно поступать вместе с пищей. Суточная норма — 200 мг. Антоциан оказывает бактерицидное действие, укрепляет иммунную систему и помогает бороться с инфекцией, улучшает строение волокон и клеток соединительной ткани, обладает мощными антиоксидантными свойствами.

Малина

Малина — вкусная и полезная ягода с высокой антиоксидантной активностью — 350 единиц на чашку. Она содержит салициловую кислоту, обладающую жаропонижающими свойствами, большое количество меди — помогает бороться со стрессами и депрессией, фитонициды, уничтожающие вирус золотистого стафилококка, дрожжи и плесневые грибы. Малина не теряет своих свойств после термической обработки — смело замораживайте, готовьте варенье и морсы. Ее листья, кстати, тоже полезны. Высушите их естественным путем и сохраните до холодов — отвар поможет в сезон простуд и ОРВИ.

Я, например, делаю из ягод домашнее мороженое. Моя семья любит шоколадное. Для его приготовления взбиваю в блендере спелую черешню, клубнику, малину ложку какао, молоко (можно взять растительное), щепотку ванили и несколько фиников. Быстро, вкусно и, главное, полезно!

Земляника

Калорийность земляники — 45 ккал на 100 г. Это отличный источник органических кислот, витаминов В и С, кобальта, железа, кальция, фосфора и магния. У земляники хорошие противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства. Натуропаты советуют съедать в сезон 16 стаканов этой ягоды — хватит для витаминного «заряда» до следующего сезона.

Приготовьте из земляники мятный смузи. Для этого смешайте чашку ягод со 100 мл кокосового молока и веточкой мяты. Взбейте в блендере. Готово!

Ежевика

Ежевика — источник меди, марганца, калия, магния и других макро— и микроэлементов. Употребление этих ягод способствует укреплению иммунитета. В ежевике содержатся биофлавоноиды, органические кислоты (лимонная, винная, салициловая), витамины группы P, B, A, дубильные вещества. Ее смело можно включать в рацион даже тем, кто хочет сбросить вес. Энергетическая ценность — 43 ккал на 100г.

Добавляйте ягоды в кашу по утрам — вкусно и полезно. Мой любимый рецепт — овсянка на кокосовом молоке с ежевикой.

Овсяные хлопья — 50 г Кокосовое молоко — 150 мл Кокосовая стружка — 15 г Ежевика — 100 г Доведите кокосовое молоко до кипения. Засыпьте овсяные хлопья. Варите до готовности. Добавьте кокосовую стружку и ягоды. Приятного аппетита.

Голубика

Если вы хотите «витаминизироваться» по полной до холодов, включите в ежедневный рацион 150 г голубики (80 г — норма для детей). Ягода укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, зрение, снимает усталость глаз. У нее прекрасный химический состав — содержит витамины группы B, A, С PP, H, железо, медь, натрий, фосфор, органические кислоты. В состав голубики входят почти все незаменимые аминокислоты и 12 заменимых — серьезный аргумент, чтобы прямо сейчас отправиться на рынок за этой ягодой.

Из голубики и черники можно приготовить вкуснейший коктейль, полезный для зрения:

Голубика — 50 г Черника — 50 г Финики — 3 шт. Рисовое молоко — 10 мл Сложите все ингредиенты в блендер. Взбейте с добавлением льда.

Клюква

У клюквы гораздо больше полезных свойств, чем вы думаете — помогает не только при простудных заболеваниях, но и эффективно борется с заболеваниями десен и инфекциями мочевых путей, предотвращает кариес, стимулирует иммунную систему. Чего в ней только нет — йод, цинк, калий, железо, бетаин, антоциды. Это прекрасный источник антиоксидантов. Клюква улучшает пищеварение — ягода показана в комплексной терапии гастритов. И, конечно, клюквенный морс помогает быстрее справиться с простудой. Это достаточно кислая ягода — в блюдах лучше сочетать со сладкими фруктами.

Приготовьте из клюквы суфле:

Клюква — 50 г Банан –1 шт. Персик — 1 шт. Кокосовое молоко — 50 мл Желатин — 1.5 ч.л Ваниль

Желатин залейте холодной водой. Оставьте для набухания на 10 минут. Кокосове молоко подогрейте, но не доводите до кипения. Добавьте желатин и размешайте — в смеси не должно быть комочков. Фрукты и ягоды взбейте в блендере. Добавьте кокосовое молоко. Перемешайте. Разлейте по креманкам и поставьте в холодильник на несколько часов.