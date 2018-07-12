6 летних салатов для жаркой погоды

Что приготовить, когда на улице слишком жарко для горячих блюд? У меня всегда есть аппетит для двух вещей: коктейлей и свежих овощей. Разговор о напитках отложим до пятницы. Я подобрала несколько рецептов полезных и красивых салатов. В жаркий день они заменят тебе завтрак, обед и ужин.

1. Салат из огурца, цукини и манго с медовой заправкой

http://thefirstmess.com/2018/06/27/cold-veg-mango-noodles-hot-honey-sesame-dressing-recipe/ Это блюдо лучше готовить прямо перед подачей. Заправка с подогретым медом хорошо сочетается с холодными овощами. Выбирай не очень спелый манго для этого салата — он должен добавить сладости, но быть не слишком мягким. Ингредиенты:

1/2 стакана фасоли;

1 цукини;

1 огурец;

1 манго;

1 авокадо;

зелень: кинза, базилик, мята.

Для заправки:

1 столовая ложка апельсинового сока;

1 столовая ложка сока лайма;

1 столовая ложка жидкого меда;

1 столовая ложка поджаренных семян кунжута;

кусок свежего имбиря длиной около 3 сантиметров;

5 столовых ложек масла авокадо или другого масла с нейтральным вкусом;

соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление: смешай ингредиенты для заправки с подогретым медом и мелко натертым имбирем. Лучше сделать это в герметичной посуде, чтобы ты могла хорошо встряхнуть и перемешать соус. Фасоль немного отвари, она должна быть твердоватой, а не превращаться в кашу. Нарежь цукини и огурец в лапшу с помощью корейской терки. Слей с них лишний сок и помести в тарелку. Манго очисти, нарежь тонкой соломкой и добавь к огурцу и цукини. Измельчи зелень и добавь к салату. Еще раз встряхни заправку и залей в салат. Сверху укрась кусочками авокадо, зеленью и кунжутом.

2. Салат из молодого картофеля

http://thefirstmess.com/2018/05/02/favourite-picnic-salad/ Этот салат идеально подойдет для пикника. Он сытный и спокойно переживет хранение в герметичной таре. Хересный уксус можешь заменить обычным белым винным уксусом. Ингредиенты:

1 лук-шалот среднего размера;

3 столовые ложки хересного или винного уксуса;

200 граммов молодого картофеля;

1 чайная ложка зерновой горчицы;

3 столовых ложки оливкового масла;

½ стакана белой фасоли;

1 стебель сельдерея;

200 граммов спаржи;

4 редиски;

зеленый лук, петрушка;

соль, перец по вкусу.

Приготовление: лук-шалот мелко порежь, положи в большую миску и залей винным уксусом. Добавь соль, перец и перемешай. Отвари картофель и поставь остывать. К миске с луком добавь горчицу, оливковое масло и размешай до однородной массы. Когда картофель остынет, разрежь его на четыре части и положи к луку со специями. Добавь к ним отваренную фасоль и порезанный сельдерей. Вскипяти воду в кастрюле и опусти туда спаржу, предварительно отрезав ее корневую часть. Вари 3-4 минуты, а потом помести в ледяную воду. Высуши спаржу кухонным полотенцем и добавь к салату. Положи в миску с овощами редис, нарезанный тонкими кружочками, и зелень. Хорошо перемешай.

3. Салат из авокадо, бобов и сыра

https://stuckinthekitchen.com/2017/12/salad-of-avocado-broad-beans-goats-cheese/ Очень простой салат, в котором все решает сыр. Он делает блюдо сытным и оживляет зелень солоноватым вкусом. Ингредиенты:

2 стакана бобов;

1 стакан свежего зеленого горошка;

3 столовых ложки лимонного сока;

2 столовые ложки оливкового масла;

кресс-салат или любая зелень по вкусу;

2 крупных авокадо;

350 граммов сыра моцарелла;

200 граммов сыра фета;

несколько листочков свежей мяты;

половина чайной ложки сахарной пудры;

укроп, соль и перец по вкусу.

Приготовление: положи бобы в кастрюлю с водой и доведи до кипения. После этого залей ледяной водой. Добавь к бобам несколько веточек мяты, но не забудь убрать ее перед подачей. Закрой и оставь. Вскипяти вторую порцию воды и положи туда горошек на одну минуту. Затем тоже освежи его под холодной проточной водой. Смешай оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и сахарную пудру. Выкладывай на блюдо по очереди зелень, нарезанный полосками авокадо, сыр (моцареллу порви на кусочки, фету разомни), бобы и горох. Хорошо полей каждый слой заправкой. Укрась мятой и укропом.

4. Ягодно-фруктовый салат с крупой киноа

https://www.halfbakedharvest.com/summer-abundance-salad/ В этом салате ты можешь свободно экспериментировать с набором ингредиентов. Неизменными в нем остаются киноа, помидоры черри и сыр фета. Ингредиенты:

½ чашки крупы киноа;

1 чашка вишни без косточек;

1 чашка черники, ежевики или других ягод;

1 нектарин;

2 початка свежей кукурузы;

100 граммов помидоров черри;

100 граммов сыра фета;

1 авокадо;

½ стакана поджаренных семян: тыквы, подсолнечника или любых других;

зелень по вкусу.

Заправка:

¼ стакана оливкового масла;

¼ стакана бальзамического уксуса;

1 столовая ложка жидкого меда;

1 столовая ложка варенья из инжира (не обязательно);

соль, перец по вкусу.

Приготовление: Отвари киноа и дай ей остыть. Нектарин и авокадо тонко порежь, из вишни достань косточки. Кукурузу освободи от початка и немного поджарь на сковороде. Помидоры черри порежь на половины. Фету разомни. Смешай все ингредиенты в большой миске. Смешай масло, уксус и подогретый мед, добавь к ним соль и перец. Хорошо взболтай в герметичной посуде и добавь заправку в салат. Укрась его поджаренными семечками, орехами и зеленью.

5. Легкий салат из кукурузы и помидоров

http://www.roseandivyjournal.com/blog/2015/7/12/at-the-market-summer-corn-tomato-salad-with-dill-flowers?rq=salad Это блюдо всего из двух основных ингредиентов. Сладкая кукуруза прекрасно сочетается с помидорами. Укрась салат цветками укропа — просто и красиво. Ингредиенты:

2 початка кукурузы;

100 граммов помидоров черри;

1 столовая ложка лимонного сока;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

цветки укропа для украшения.

Приготовление: кукурузу бланшируй и аккуратно вынь из початка. Помидоры порежь на половины и смешай их с кукурузой. Полей оливковым маслом, лимонным соком и приправь солью и перцем. Укрась цветками укропа.

6. Огуречный салат с заправкой из йогурта

https://themodernproper.com/posts/cucumber-salad Хрустящий, свежий и ароматный салат. Привычные почти в каждом летнем блюде огурцы здесь открываются по-новому благодаря йогуртовой заправке. Ингредиенты:

1 крупный огурец;

½ стакана нута или чечевицы;

¼ головки красного репчатого лука;

зелень: петрушка, укроп, листья мяты.

Для заправки:

¼ стакана греческого йогурта;

¼ стакана оливкового масла;

2 столовых ложки лимонного сока;

2 зубчика чеснока;

свежая мята, орегано;

соль, перец по вкусу.

Приготовление: порежь огурец тонкими кружочками, а лук полукольцами. Нут или чечевицу отвари, смешай с огурцом и луком. Добавь измельченную зелень. Ингредиенты для заправки смешай, чеснок и зелень мелко порежь. Добавь заправку в салат и хорошо перемешай.