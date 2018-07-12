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16 июля на Святоозорской, 11 ждут всех любителей варенья
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16 июля на Святоозорской, 11 ждут всех любителей варенья 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
16 июля на Святоозерской, 11 отметят День варенья. Сотрудники ОСКАД (отдела социальных коммуникаций и активного долголетия) филиала «Косино-Ухтомский» ГБУ «ТЦСО „Вешняки“ приглашают всех желающих принять участие в этом „сладком“ празднике.
Лето балует нас изобилием сочных, вкусных ягод и фруктов. Конечно же, хочется лакомиться этими вкусностями не только летом, поэтому многие готовят варенье, джемы и мармелады. Естественно, что у каждой хозяйки есть свой „фирменный“ рецепт приготовления лакомства из фруктов и ягод. На предстоящем летнем празднике кулинары смогут показать свое мастерство и поделиться секретами приготовления варенья. А любители сладостей, в свою очередь, будут иметь возможность попробовать разные десерты и проголосовать за наиболее понравившееся.
Напомним, 16 июля в 12.00 на Святоозерской, 11 ждут участников праздника с вареньем, джемами, повидлом, пастилой.
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