Диеты, на которых сбросили лишние килограммы Дженифер Энистон и Кейт Хадсон

Во времена Мэрилин Монро Элизабет Тейлор можно было позволить быть такой, какая ты есть. Многие звезды и не помышляли о голодном пайке. В 90-е годы все кардинально поменялось. Мечтой многих дизайнеров стали модели, похожие на Кейт Мосс . Топ-модель неоднократно заявляла: «Нет ничего лучше, чем кожа, да кости». Сегодня все не намного изменилось. Дизайнеры по-прежнему приглашают на показы худощавых моделей. Девушкам продолжают активно внедрять мысли о том, что худой быть модно. Но можно ли оставаться худой, изнемогая себя голодом. Существуют ли более легкие способы, чтобы похудеть? Как оставаться всегда в отличной форме, иметь стройную талию, подтянутые бедра и ягодицы? В чем секрет диеты моделей и звезд Голливуда. Правда ли, что диеты и свежевыжатые соки, низкокалорийные заменители помогают в этом? Сегодня мы попробуем разобраться в этих и других вопросах. МедикФорум решил выяснить, как голливудские звезды следят за собой.

Секреты питания и диеты голливудских актрис

Эта голливудская актриса и бизнес-леди всегда относилась с особым вниманием к своей внешности, здоровью и правильному питанию. Несмотря на то, что актриса — мама троих детей, она выглядит всегда восхитительно. Удивительно, но после каждой беременности, ей удавалось возвращаться к исходному весу. Кажется, что она делала это с невероятной легкостью, словно по мановению волшебной палочки. В чем же ее секрет? Возможно, в ее овощных соках, которые она пьет каждое утро. Состоит этот чудо-коктейль из яблок, капусты и шпината. Помимо этого, Джессика тренируется каждый день. Занимается пилатесом и йогой.

Существуют различные слухи о диете этой голливудской актрисы. Звезда кино и телевидения давно считается одной из самых привлекательных актрис. Несмотря на то, что ей 50 лет, она по-прежнему может похвастаться отличной фигурой. По словам Дженнифер, ее диета — это шесть дней дисциплины и один день разврата. По всей видимости, Энистон придерживается ограничительной диеты шесть дней в неделю. Актриса соблюдает безглютеновую диету. Некоторые источники сообщают, что она не употребляет продукты, содержащие глютен (продукты с содержанием пшеницы, ржи и ячменя). Чаще всего она ест салаты, супы, вегетарианские котлеты и пасту.

Актриса утверждает, что ее холодильник заполнен простыми продуктами и в нем преобладают разрезанные овощи, вареные яйца, салат и курица. Вопреки внешности она не любит сложные продукты. Например, ей не нравится икра. Ее слабость —замороженные грейпфруты. Самое интересное в диете Энистон — кулинарные вольности. Это дни, когда она может позволить себе есть все, что ей хочется и баловать себя. Красивый силуэт актрисы — это не только диета, актриса практикует йогу и интенсивные тренировки. Дженнифер Энистон занимается силовыми и аэробными упражнениями.

Звезда Голливуда предпочитает щелочную диету. Благодаря этому можно поддерживать рн крови в оптимальные значения 7,35 и 7,45. Восемьдесят процентов калорий поступает из овощей и растительного белка: орех, тофу, зерен, фруктов и овощей. Актриса неоднократно делилась впечатлениями: «Эта диета идеально подходит мне. Спустя две недели и я выгляжу великолепно!». Однако, помимо правильного питания, актриса любит ходить и танцевать, чтобы расслабиться. Также она обожает пилатес. По ее словам, это идеальный способ подтянуть ягодицы.

Несмотря на три беременности, актриса продолжает оставаться секс-символом Америки. По словам ее персонального тренера, секрет ее внешности — это постоянные тренировки, которые она не прекращала даже во время беременности. Актриса неоднократно и с гордостью заявляла: «Я ем все, что хочу!». Что же касается питания, она старается придерживаться следующего режима: пять небольших приемов пищи в день, пять дней в две недели. Несмотря на то, что это почти 1200 калорий в день, это очень сбалансированное питание, поскольку это способно обеспечить организм всеми полезными микроэлементами, витаминами и здоровыми жирами.

Эта актриса всегда отличалась от других. У нее стройное и подтянутое тело. Кожа светится и излучает здоровый вид. Чтобы придерживаться отличной физической формы Сандра потребляет в основном белковую пищу: яйца, рыба, мясо. Что же касается сладкого, она предпочитает хлопья с молоком или сухофрукты. Но делает это не чаще, чем один раз в неделю.

Актриса не единожды заявляла, что она настолько сильно любит поесть и жизнь, что не готова отказывать себе в чем-либо.

Однако, это вовсе не говорит о ее распущенности в плане питания. Джениффер позволяет себе иногда и фаст-фуд, сладости. И все это она может позволить себе не во время съемок или фотосессий. Лишние калории убираются с помощью упражнений. По словам Дженнифер, ей нравится выглядеть сильной и упругой, однако она не хочет быть слишком тощей.

Актриса соблюдает палео диету. При такой диете из питания исключаются зерновые, молочные и бобовые продукты. А овощи, мясо и рыбу можно есть по желанию. Такое правильное питание позволяет снизить риск появления диабета, проблем с сердцем, а также устранить акне. Еще одно немаловажное преимущество — возможность потерять лишние килограммы без особых страданий.

Кэти Перри

Ее диета M Plan основана на грибах. Грибы с маркировкой «M» на упаковке содержат витамины и минералы, а также небольшое количество калорий. Суть такого питания в том, что в течение 14 дней, один раз в день, она ест только гриль или печеные или слегка приправленные грибы.

Актриса заявляет: «Мне нравится эта диета, потому что это позволяет мне оставаться в форме без потери полезных ингредиентов и витаминов. Отлично подходит для уменьшения талии и внутренней части бедер».

Несколько правил правильной диеты от голливудских актрис

• Нужно питаться сбалансировано, сочетая микроэлементы, витамины и полезные ингредиенты. • Не нужно постоянно жить и соблюдать диету, периодически полезно делать перерыв. • Правильное питание в сочетании с физическими нагрузками дают хороший результат. Эти правила доказывают и звезды. Ежедневное правильно и сбалансированное питание способно сотворить чудо и позволяет им всегда оставаться в форме. Ранее были названы секреты красоты после сорока.