Краб Huynh De — деликатес в Кханьхоа

В провинции Кханьхоа много свежих и вкусных, но дешевых морепродуктов, таких как креветки, морские улитки, мидии, омары, устрицы, но самым известным деликатесом является краб Huynh De Этот редкий вид крабов, панцирь которых по форме напоминает черепаху, — блюдо, которое надо обязательно попробовать, когда вы будет отдыхать в прибрежной провинции.

Хотя из этого краба можно приготовить множество различных блюд, самое простое и вкусное –вареный или жареный краб. Только тогда, когда к мясу краба не примешиваются никакие специи, вы сможете почувствовать его восхитительный вкус.

Есть краба лучше всего руками, без вилки и ножа. Аккуратно отломайте клешни, очистите от оболочки, разломите тело пополам, а затем обмакните кусочки белого крабового мяса в специальный лимонный соус и съешьте.

У вареного краба настоящий и естественный вкус, а у жареного краб есть соленый привкус моря. Это блюдо готовить сложнее. Сначала краба рубят на мелкие кусочки и смешивают с рыбным соусом и солью.

Затем смесь выкладывают на горячую сковороду и снова смешивают с некоторыми секретными специями, которые знают только местные жители.

Готовое блюдо очень вкусное. Оно более соленое, чем вареное, но при этом сохраняется отличительный вкус краба Huynh De.

Источник: vov.vn