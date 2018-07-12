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Краб Huynh De — деликатес в Кханьхоа
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Краб Huynh De — деликатес в Кханьхоа 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
В провинции Кханьхоа много свежих и вкусных, но дешевых морепродуктов, таких как креветки, морские улитки, мидии, омары, устрицы, но самым известным деликатесом является краб Huynh De  Этот редкий вид крабов, панцирь которых по форме напоминает черепаху, — блюдо, которое надо обязательно попробовать, когда вы будет отдыхать в прибрежной провинции.
Хотя из этого краба можно приготовить множество различных блюд, самое простое и вкусное –вареный или жареный краб. Только тогда, когда к мясу краба не примешиваются никакие специи, вы сможете почувствовать его восхитительный вкус.
Есть краба лучше всего руками, без вилки и ножа. Аккуратно отломайте клешни, очистите от оболочки, разломите тело пополам, а затем обмакните кусочки белого крабового мяса в специальный лимонный соус и съешьте.
У вареного краба настоящий и естественный вкус, а у жареного краб есть соленый привкус моря. Это блюдо готовить сложнее. Сначала краба рубят на мелкие кусочки и смешивают с рыбным соусом и солью.
Затем смесь выкладывают на горячую сковороду и снова смешивают с некоторыми секретными специями, которые знают только местные жители.
Готовое блюдо очень вкусное. Оно более соленое, чем вареное, но при этом сохраняется отличительный вкус краба Huynh De.
Источник: vov.vn
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