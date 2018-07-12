На Ленинградском шоссе провели кулинарный мастер-класс

Серия лекториев и кулинарных мастер-классов о полезной и вкусной пище «Лето со вкусом» вновь пройдет на базе библиотеки № 22 имени Кассиля. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, первая встреча прошла в четверг, 12 июля.

— Мы будем читать классику, находить истории и рецепты интересных блюд, обсуждать и обмениваться опытом. И конечно, мы будем готовить и дегустировать все, что получилось, — отметила Евтюхова. — Еще одна новинка сезона: будем придумывать каждый раз одно новое блюдо и давать ему литературное название.

Возрастное ограничение: 3+.

Напомним, что библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный. (еп)