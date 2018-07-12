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На Ленинградском шоссе провели кулинарный мастер-класс
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На Ленинградском шоссе провели кулинарный мастер-класс 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Серия лекториев и кулинарных мастер-классов о полезной и вкусной пище «Лето со вкусом» вновь пройдет на базе библиотеки № 22 имени Кассиля. Как сообщила главный библиотекарь Светлана Евтюхова, первая встреча прошла в четверг, 12 июля.
— Мы будем читать классику, находить истории и рецепты интересных блюд, обсуждать и обмениваться опытом. И конечно, мы будем готовить и дегустировать все, что получилось, — отметила Евтюхова. — Еще одна новинка сезона: будем придумывать каждый раз одно новое блюдо и давать ему литературное название.
Возрастное ограничение: 3+.
Напомним, что библиотека № 22 расположена на Ленинградском шоссе, 120. Вход свободный. (еп)
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