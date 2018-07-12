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В тверской колонии строгого режима собирают урожай огурцов и помидоров
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В тверской колонии строгого режима собирают урожай огурцов и помидоров 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Тепличное хозяйство ИК-10 в Калининском районе состоит из двух теплиц для выращивания овощных культур общей площадью 372 м2, в которых в настоящее время растут свыше 220 растений огурцов и 400 томатов.
Если огурцы выращиваются одного сорта — «Зозуля», то в томатном ассортименте большое разнообразие сортов. В основном это крупноплодные «Дикая роза», «Бычье сердце», «Гармошка», «Малиновый звон» и «Пампушка». Некоторые томаты достигают до 500 г.
Сбор огурцов и помидоров начался в конце июня. В день осужденные, трудоустроенные в теплице, собирают более 50 кг овощей. Урожай поступает в магазин учреждения, столовую для личного состава, а также в кафе для дополнительного питания осужденных.
Информация и фото ИК-10.
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