В тверской колонии строгого режима собирают урожай огурцов и помидоров

Тепличное хозяйство ИК-10 в Калининском районе состоит из двух теплиц для выращивания овощных культур общей площадью 372 м2, в которых в настоящее время растут свыше 220 растений огурцов и 400 томатов.

Если огурцы выращиваются одного сорта — «Зозуля», то в томатном ассортименте большое разнообразие сортов. В основном это крупноплодные «Дикая роза», «Бычье сердце», «Гармошка», «Малиновый звон» и «Пампушка». Некоторые томаты достигают до 500 г.

Сбор огурцов и помидоров начался в конце июня. В день осужденные, трудоустроенные в теплице, собирают более 50 кг овощей. Урожай поступает в магазин учреждения, столовую для личного состава, а также в кафе для дополнительного питания осужденных.

Информация и фото ИК-10.