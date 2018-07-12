15 советов, которые помогут избавиться от черных точек на подбородке

Черные точки — не что иное, как очень мягкая форма угревой сыпи (как и белые угри). Заблокированные волосяные фолликулы на подбородке особенно часто вызывают их. Эти выпуклости называются угрями, потому что их кончики выглядят черными из-за окисления. Черные точки могут появляться где угодно — на носу, подбородке, плечах и руках. На вашем лице они обычно встречаются на носу, подбородке и на лбу. МедикФорум решил разобраться, что делать, чтобы избавиться от этой проблемы.

Почему на подбородке так часто появляются черные точки?

Сочетание факторов часто вызывает угри на подбородке. К ним относятся:

Гормональный дисбаланс: Гормональный дисбаланс во время полового созревания, беременности или менструального цикла может вызвать угри на подбородке.

Стресс: клетки, которые производят кожное сало, имеют стресс-рецепторы. Таким образом, стресс может легко вызвать угри.

Плохой дренаж лимфатической системы: это затрудняет избавление организма от токсинов.

Плохая диета: если вы не следуете сбалансированной диете, это может вызвать дисбаланс в тонком кишечнике, что приводит к угрям.

Вы можете спрятать угри под макияжем. И хотя это соблазн, таким образом убрать эти уродливые маленькие точки на подбородке, отложите руки и попробуйте наши советы, чтобы избавиться от них.

Советы, чтобы избавиться от черных точек на подбородке

Домашние средства для избавления от черных точек на подбородке 1. Отшелушивание Регулярное отшелушивание удаляет мертвые клетки кожи с вашего подбородка, тем самым очищая поры. Однако избегайте чрезмерного отшелушивания, поскольку это может ухудшить состояние. Используйте мягкие скрабы для обработки этой области. 2. Подготовьте кожу, подвергая ее воздействию пара

Прежде чем начать чистку, подготовьте кожу. Поместите немного теплой воды в миску и наклонитесь над ней. Накройте голову полотенцем. Это откроет поры и облегчит извлечение. Вы можете добавить несколько капель масла чайного дерева в воду. 3. Избегайте сдавливания черных точек с ногтями Это еще больше усугубит состояние. Вместо этого используйте средство для удаления угрей или купите инструмент для удаления угрей. 4. Попробуйте использовать полосы удаления черных точек На рынке имеется много качественных полосок для удаления угрей. Вы можете использовать любой из них, чтобы избежать рубцов и шрамов на подбородке. 5. Используйте морскую соль для удаления черных точек Морская соль является превосходным антибактериальным средством, которое очищает ваши поры. Смешайте морскую соль с несколькими каплями лимонного сока и немного воды, а затем массируйте смесь на подбородке. Смесь растворяет всю грязь и мертвые клетки кожи. 6. Потребляйте продукты, богатые витамином C Витамин С — это антиоксидант, который защищает кожу и предотвращает прыщи, пятна и угри. Он борется с вредными свободными радикалами и тормозит рост бактерий. Потребляйте продукты, богатые витамином С, такие как красный перец, папайя, клубника и темные листовые овощи. Вы также можете принимать добавки витамина С. Это помогает в повышении уровня коллагена. 7. Нанести оранжевую кожуру Высушите апельсиновые корки и залейте их водой. Сделайте пасту, используя немного воды, и нанесите ее на подбородок. Оставьте его на 15 минут, а затем смойте теплой водой. Это предотвращает избыточную выработку жира и накопление грязи. 8. Избегайте чрезмерной очистки Сильная очистка царапает вашу кожу. Более того, это вызывает больше выработки жира и делает ваши угри хуже. 9. Используйте силу алоэ Гель алоэ вера является чрезвычайно мощным средством против угрей. Нанесите гель непосредственно на подбородок и оставьте его на 10 минут. Вымойте его теплой водой. 10. Используйте черные полоски с молоком и медом Молоко и мед представляют собой замечательную комбинацию для лечения угрей. Смешайте сырой мед и сырого молока и сделайте пасту. Разогрейте в мирокволновке несколько секунд и дайте ей остыть. Окуните в эту смесь хлопковую полоску и нанесите на подбородок. Оставьте ее в течение 20 минут. 11. Попробуйте глиняные маски Глиняные маски чрезвычайно полезны для очистки от грязи вашей кожи. Смешайте глину с водой и сделайте пасту. Нанесите ее на угри, и как только она высохнет, промойте. 12. Используйте мед и корицу Эти скобы из вашей кладовой являются отличными средствами против угрей при использовании вместе. Смешайте чайную ложку корицы со столовой ложкой меда. Возьмите тонкий слой хлопковой ленты, окуните его в смесь и поместите на подбородок. Оставьте его на 20 минут.

13. Используйте лимон для удаления черных точек Лимон отлично подходит для лечения угрей, а также предотвращает появление пятен и следов. Все, что вам нужно сделать, это выжать лимон на хлопковый диск и нанести его прямо на угри. После того, как он высохнет, повторите процедуру. Сделайте это 3-4 раза, а затем промойте лицо теплой водой. 14. Попробуйте сахар и масло жожоба для черных угрей Соедините одну чайную ложку каждого ингредиента и нанесите на подбородок. Используйте кончиками пальцев для мягкого массажа. Это не только устраняет угри, но и увлажняет кожу. 15. Смешайте уксус и мяту Мята и уксус творят чудеса для удаления угрей. Для этого средства вам понадобятся 5-6 мелко нарезанных листьев мяты. Добавьте чайную ложку уксуса и сделайте пасту. Добавьте эту пасту в чашку с водой и храните ее в бутылке. Нанесите воду на пораженный участок.

Медицинское лечение, чтобы избавиться от черных точек на подбородке

1. Препараты, содержащие ретиноиды

Ретиноидные препараты недоступны без рецептов, так как они чрезвычайно сильны и не должны использоваться без консультации с дерматологом. Эти препараты разглаживают волосяные фолликулы и контролируют производство масла и кожного сала. Они доступны в гелях, жидкостях и кремах. Эти препараты в основном используются для лечения тяжелых угрей. 2. Антибиотики Антибиотики не назначаются для лечения угрей, но они помогают уменьшить воспаление, контролировать и предотвращать инфекцию. Они помогают местным кремам давать лучшие результаты. 3. Лазерная терапия Лазерный луч направлен на ваше лицо, которое атакует бактерии, скрывающиеся глубоко в порах и фолликулах, и извлекает их. После терапии у вас может возникнуть покраснение на коже. Но не волнуйтесь — он уйдет через день или два. Ранее ученые рассказали о пользе овсяных хлопьев для лица.