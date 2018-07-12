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Урбанисты побывали в магазине без пакетов
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Урбанисты побывали в магазине без пакетов 

Мослента 6 часов назад
Столичный продовольственный магазин решил отказаться от упаковки товаров. Об этом рассказывает Strelka Magazine.
В магазине Zero Waste продают крупы, чай, шоколад, муку, оливковое масло и другую натуральную еду на развес. Покупатели приобретают товары в своих многоразовых контейнерах, которые также можно приобрести в самом магазине. Если человек пришел со своим контейнером, то его сначала взвешивают, а затем покупатель накладывает в него любой товар.
Помимо этого, в магазине можно найти товары, которые заменяют одноразовые и неперерабатываемые предметы: например, бутылки для воды, восковые салфетки, многоразовые бахилы и многое другое.
По словам создателя магазина Ларисы Петраковой, на идею ее натолкнула необходимость избавиться от старых вещей. ««Я удивилась: оказывается, нужно думать не о том, куда деть мусор, а о том, как его не производить», — рассказала она.
Магазин Zero Waste открылся в мае 2018 года. Он находится в торговом центре Box City у метро «Мякинино».
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