Урбанисты побывали в магазине без пакетов

Столичный продовольственный магазин решил отказаться от упаковки товаров. Об этом рассказывает Strelka Magazine.

В магазине Zero Waste продают крупы, чай, шоколад, муку, оливковое масло и другую натуральную еду на развес. Покупатели приобретают товары в своих многоразовых контейнерах, которые также можно приобрести в самом магазине. Если человек пришел со своим контейнером, то его сначала взвешивают, а затем покупатель накладывает в него любой товар.

Помимо этого, в магазине можно найти товары, которые заменяют одноразовые и неперерабатываемые предметы: например, бутылки для воды, восковые салфетки, многоразовые бахилы и многое другое.

По словам создателя магазина Ларисы Петраковой, на идею ее натолкнула необходимость избавиться от старых вещей. ««Я удивилась: оказывается, нужно думать не о том, куда деть мусор, а о том, как его не производить», — рассказала она.

Магазин Zero Waste открылся в мае 2018 года. Он находится в торговом центре Box City у метро «Мякинино».