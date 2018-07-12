Хлеб, масло и картошка: ученые выяснили, что 40% россиян страдают от лишнего веса

Росстат провел исследование рациона питания россиян и пришел к выводу, что около сорока процентов имеют избыточную массу тела. Конечно, такая статистика появилась неспроста: бесконтрольное употребление пищи и является главной причиной ожирения.

Ученые выяснили, что жители России очень любят есть мясо, при этом рыба в их рацион входит намного реже. Более того, натуральному мясу люди предпочитают сосиски и колбасу, а, как известно, эти продукты — одни из самых главных врагов фигуры. А про овощи и фрукты многие и вовсе забывают, употребляя вместо них сладости и мучное — хлебобулочные изделия одно из любимых лакомств российского народа. Не стоит забывать и о вреде сахара и, конечно, растительного масла, на котором обычно жарят, вместо того, чтобы приготовить на пару. Также на фигуру влияет и злоупотребление крахмалистыми продуктами, такими как картофель, особенно жареный. Роспотребнадзор сообщил, что больше всего склонность к ожирению наблюдается среди жителей Саратова.

Правительство России пришло к решению маркировать полезные продукты в магазинах, чтобы покупатели могли понять, что им лучше купить для сохранения не только своего тела в приглядном виде, но и здоровья. А в потребительскую корзину россиян планируется добавить больше рыбы, овощей и фруктов.

Кстати, известный доктор Мясников также считает главным критерием здоровой жизни правильное питание. По его мнению, чтобы не болеть и прожить долгую жизнь, необходимо есть полезную пищу и много двигаться.