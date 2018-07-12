Абрикосово-ягодный сорбет

Простой освежающий десерт, в самый раз для жаркого летнего дня — сорбет из абрикосов и ягод.

Ингредиенты

Абрикосы1 кг лимонный сок2 ч. л.

миндальный экстракт3-4 капли

зеленый чай500 мл сахар3 ст. л.

ягоды (любые) 250 г ягодное вино (или сок) 120 мл Способ приготовления

Абрикосы очистите, тщательно измельчите в кухонном комбайне или блендере и протрите через сито для получения однородного пюре.

Время готовки 4 чКоличество персон 4 челУровень сложности ЛегкоКухня Международная

2 ст. л. сахара растворите в теплом чае, затем полностью остудите. Влейте чай в абрикосовое пюре и добавьте миндальный экстракт, хорошо перемешайте.

Тем временем ягоды сложите в небольшую кастрюльку, залейте вином. Поместите на огонь и доведите до легкого кипения, затем уменьшите огонь до медленного. Готовьте около 15 минут. Затем добавьте оставшийся сахар. Снимите с огня и пропустите сквозь мелкое сито.

Обе смеси поместите в холодильник на 4 часа. Аккуратно влейте ягодную смесь в абрикосовую (не перемешивайте). Поместите в морозилку до полного застывания.