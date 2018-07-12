5 преимуществ аромалампы

Сложно найти такого человека, которому не знакомы стресс и усталость, большинство людей сталкиваются с ними каждый день. Стресс настолько привычен для современного человека, что не каждый понимает важность избавления от него. Хроническая усталость и стрессы усугубляют состояние здоровья, вызывают раздражительность и негативно сказываются на отношениях с близкими людьми. Решать проблему при помощи лекарственных средств будет крайней мерой, в первую очередь нужно испытать силу ароматерапии.

Ароматы натуральных эфирных масел заполняют собой все помещение и настраивают человека на нужное настроение, делают его организм более здоровым. Регулярное использование аромалампы с маслами сделает твою жизнь лучше как минимум по пяти направлениям.

Антистрессовый эффект

Этот эффект используется не только в домашних, но и в стационарных условиях, определенные масла способствуют снижению раздражительности стресса и тревожности. Такими свойствами обладают эфирное масло лаванды и розового дерева. Зажечь аромалампу с этими маслами будет уместно не только дома, но и на работе, при снижении уровня стресса и тревоги поднимается концентрация внимания и производительность.

Уничтожение бактерий, грибка и плесени

Плесень и грибок живут даже в тех помещениях, где регулярно проводится уборка, их численность зависит от окружающей среды и влажности воздуха. Бактерии активно размножаются там, где присутствуют свободные радикалы, это тоже мало зависит от степени чистоты помещения.

Против бактерий и плесени хорошо помогают эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и тимьяна, против грибка используют масло тимьяна и сосны.

Защита от патогенных бактерий и вирусов

Не все бактерии безобидны, болезнетворные бактерии, как и вирусы, вызывают реакцию иммунной системы, и человек заболевает. Предотвратить попадание в организм бактерии или вируса предпочтительнее, чем бороться с ними изнутри. Антивирусными свойствами обладают масла лемонграсса и аниса, а в борьбу с бактериями вступают практически все эфирные масла, они работают над усилением иммунитета. В сезон простуд лучшим выбором для аромалампы станут масла тимьяна, лимона, розмарина, шалфея, грейпфрута, чайного дерева, их можно использовать по отдельности или вместе, усиливая эффект и дополняя ароматическую композицию.

Облегчение боли

Свойства эфирных масел активно используются с большом спорте, спортсмены часто испытывают боль. Масла справляются с мышечными и головными болями, а также болями в суставах. Для более сильного эффекта эфирные масла эвкалипта, розмарина, ромашки, бергамота и лаванды нужно использовать не только для аромалампы, но и для втирания в пораженную область.

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Спасение от насекомых

Ароматы масел будут отпугивать не только бактерии и вирусы, но и насекомых. Мошки, комары и другие кровососущие насекомые боятся аромата розмарина и гвоздики, особенно при сочетании с цитрусовыми. Для помещения достаточно зажечь аромалампу, на улице потребуется более сильное воздействие, нужно нанести эфирное масло на открытые участки кожи.

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