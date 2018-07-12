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Яблочно-грушевый кекс
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Яблочно-грушевый кекс 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Ароматный кекс с яблоками, грушами и грецкими орехами.

Ингредиенты

Груша1 шт.
яблоко1 шт.
коричневый сахар90 г  корица1 ч. л.
лимон (цедра) 1 шт.
мускатный орех1 щепотка
ванильный экстракт1 ч. л.
оливковое масло60 мл  грецкие орехи (или пекан) 150 г  яблочное пюре120 мл  мука280 г  соль1 щепотка
разрыхлитель1,5 ч. л.
яйца2 шт.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 170 градусов. Форму для кексов смажьте маслом.
Время готовки 1,5 чКоличество персон 6 челУровень сложности ЛегкоКухня Международная
Яблоко и грушу очистите и мелко нарежьте.
В большую миску просейте муку вместе с разрыхлителем, солью, мускатным орехом и корицей.
В отдельной емкости взбейте яйца венчиком. Добавьте сахар и хорошо взбейте. Затем добавьте ваниль, масло, яблочное пюре и лимонную цедру. Перемешайте или взбейте венчиком до однородности.
Всыпьте мучную смесь во влажные ингредиенты. Быстро перемешайте. Вмешайте крупно нарубленные орехи.
Выложите тесто в форму. Выпекайте чуть больше 1 часа. Накройте форму фольгой, если верх уже подрумянится, а кекс еще не будет готов. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.
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