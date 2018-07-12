Яблочно-грушевый кекс

Ароматный кекс с яблоками, грушами и грецкими орехами.

Ингредиенты

Груша1 шт.

яблоко1 шт.

коричневый сахар90 г корица1 ч. л.

лимон (цедра) 1 шт.

мускатный орех1 щепотка

ванильный экстракт1 ч. л.

оливковое масло60 мл грецкие орехи (или пекан) 150 г яблочное пюре120 мл мука280 г соль1 щепотка

разрыхлитель1,5 ч. л.

яйца2 шт.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 170 градусов. Форму для кексов смажьте маслом.

Время готовки 1,5 чКоличество персон 6 челУровень сложности ЛегкоКухня Международная

Яблоко и грушу очистите и мелко нарежьте.

В большую миску просейте муку вместе с разрыхлителем, солью, мускатным орехом и корицей.

В отдельной емкости взбейте яйца венчиком. Добавьте сахар и хорошо взбейте. Затем добавьте ваниль, масло, яблочное пюре и лимонную цедру. Перемешайте или взбейте венчиком до однородности.

Всыпьте мучную смесь во влажные ингредиенты. Быстро перемешайте. Вмешайте крупно нарубленные орехи.

Выложите тесто в форму. Выпекайте чуть больше 1 часа. Накройте форму фольгой, если верх уже подрумянится, а кекс еще не будет готов. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.