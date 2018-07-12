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Блинчики с кровавыми апельсинами
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Блинчики с кровавыми апельсинами 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Нежные блинчики с апельсиновым соусом и ломтиками красного апельсина.
Ингредиенты
Мука 75 г  сахар 75 г  яйца 2 шт.
молоко 120 мл  сливки 120 мл  вода 1 ст. л.
апельсиновый ликер 4 ст. л.
кровавые апельсины 2 шт.
сливочное масло 30 г  Способ приготовления
Взбейте венчиком яйца, молоко и сливки. Добавьте муку и 1 столовую ложку сахара. Хорошо взбейте, чтобы не было комков. Оставьте на 20 минут.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Сковороду (в идеале, блинную) слегка смажьте маслом и разогрейте на среднем огне. Обжарьте блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Сверните их треугольниками. Сохраняйте теплыми.
Тем временем оставшийся сахар и воду смешайте в маленькой кастрюльке. Подогревайте на среднем огне, пока сахар не растворится. Увеличьте огонь, доведите до кипения и оставьте на огне на 4-5 минут. Перемешивайте только если края начнут карамелизоваться. Добавьте 2 столовые ложки ликера, перемешайте и готовьте еще полминуты. Выжмите туда же сок из 1,5 апельсинов. Хорошо перемешайте и доведите до кипения.
Оставшуюся половинку апельсина нарежьте тонкими кружочками. Положите их в сироп и варите около 6-8 минут. Добавьте масло и оставшийся ликер, тщательно перемешайте.
Выложите блинчики на тарелки, полейте соусом и выложите на них ломтики апельсинов. Подавайте сразу.
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