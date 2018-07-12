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Всё больше женщин начинают есть человеческую плаценту
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Всё больше женщин начинают есть человеческую плаценту 

Аист на крыше 3 часа назад
Фото: Аист на крыше
Всё больше людей по всему миру начали поедать человеческую плаценту. Для чего — сообщает «Лайфхакер».
Плацента, женский орган, отделяющийся от матки после родов, как правило, оставалась в роддоме. Но в последнее время зародилась настоящая мода на её поедание, которая стремительно распространяется по всему миру.
Среди рецептов блюд с человеческой плацентой появились такие изысканные блюда, как лазанья или печенье. Особенно искушённые едят плаценту даже сырой — предполагается, что в таком виде она принесёт больше всего пользы организму.
Плацента по форме очень похожа на печень, и едят её примерно так же — гурманы утверждают, что и во вкусе есть определённое сходство.
Впрочем, есть и другие способы поглощения этого продукта — к примеру, специальные таблетки. Плаценту высушивают и упаковывают в желатиновые капсулы, которые потом и употребляются.
Такие таблетки поклонники плаценты считают отличным средством для укрепления здоровья. Среди тех, кто употребляет женский орган, есть даже такие звёзды, как Ким Кардашьян или Алисия Сильверстоун.
Что касается пользы, то в плаценте содержатся многие гормоны, витамины, ферменты и кровь. Считается, что употребление плаценты в пищу позволяет стабилизировать уровень гемоглобина, усвоить множество витаминов и необходимых человеку гормонов.
В то же время, специалисты предупреждают, что плацента в качестве пищи может быть небезопасна — она нестерильна и часто содержит самые разные бактерии и вирусы. Кроме того, выполняя функцию защиты плода, она накапливает такие вредные элементы, как кадмий, ртуть или свинец.
Так же, не совсем понятна законность подобного гастрономического предпочтения. Плацента — такой же человеческий орган, как и все прочие, и ее поедание, по идее, должно подпадать под статью о каннибализме.
"Аист на крыше" еще вернется к этой проблеме.
Фото: gray38 / wikimedia
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Женский форум
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