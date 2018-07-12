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Маффины с медом и ежевикой
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Маффины с медом и ежевикой 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Воздушные кексы со свежей ежевикой и медом.
Ингредиенты
Мед 200 мл  ежевика 250 г  мука 300 г  разрыхлитель 1 ч. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 120 г  амаретто 2 ст. л.
ванильный экстракт 0,5 ч. л.
яйца 3 шт.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 градусов. В формы для маффинов вложите бумажные формочки.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
В маленькую кастрюльку выложите ежевику и добавьте мед. Готовьте на медленном огне около 5 минут, пока мед полностью не растает. Затем превратите в пюре с помощью блендера.
В небольшой миске смешайте муку с разрыхлителем и солью.
Взбейте масло вместе с амаретто и ванильным экстрактом до воздушности. Вбейте по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая.
Добавьте в масло ежевичное пюре, быстро перемешайте. Затем всыпьте мучную смесь и снова быстро перемешайте.
Выложите тесто в формы, наполняя их на 2/3. Выпекайте в течение примерно 20 минут.
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