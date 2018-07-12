Маффины с медом и ежевикой

Воздушные кексы со свежей ежевикой и медом.

Ингредиенты

Мед 200 мл ежевика 250 г мука 300 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 1 щепотка

сливочное масло 120 г амаретто 2 ст. л.

ванильный экстракт 0,5 ч. л.

яйца 3 шт.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов. В формы для маффинов вложите бумажные формочки.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

В маленькую кастрюльку выложите ежевику и добавьте мед. Готовьте на медленном огне около 5 минут, пока мед полностью не растает. Затем превратите в пюре с помощью блендера.

В небольшой миске смешайте муку с разрыхлителем и солью.

Взбейте масло вместе с амаретто и ванильным экстрактом до воздушности. Вбейте по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая.

Добавьте в масло ежевичное пюре, быстро перемешайте. Затем всыпьте мучную смесь и снова быстро перемешайте.

Выложите тесто в формы, наполняя их на 2/3. Выпекайте в течение примерно 20 минут.