Какие продукты вызывают рак: список

Есть огромное количество публикаций, посвященных продуктам, способным спровоцировать появления атипичных клеток широко известных своей способностью к неконтролируемому делению в организме. Механизм запуска появления онкологического процесса до сих пор как следует, не изучен, хотя еще в 1977 году Жорж Матэ, директор Института онкологии и иммуногенетики опубликовал свою знаменитую книгу, которая называлась «Досье рака».

За 40 лет, прошедших с момента выпуска исследования, основанного на огромном опыте, в системе знаний человечества очень мало изменилось. Основные постулаты по-прежнему неизменны, а человечество пытается бороться со страшной болезнью путем профилактики.

О питании и не только о нем Еще сотни лет назад народная медицина начинала лечение любой болезни с урегулирования деятельности системы пищеварения и выведения из организма токсинов. Сложный механизм расщепления и переваривания пищи, предусмотренный природой — это залог успешной деятельности всех остальных систем и органов.

yandex_ad_1 Избыток и недостаток определенных компонентов, в равной степени, способен привести к развитию болезней.

Неправильная переработка пищи лежит в основе всех известных патологий, независимо от того, в каком месте они развиваются. В «Досье рака», основанном на огромном практическом опыте, и ни на секунду не утратившем свою актуальность, Жорж Матэ указал, что только в 35% всех случаев причиной деления атипичных клеток становится питание. Остальные — это:

облучение, получаемое не только от используемых человеком радиоактивных элементов, но и от атмосферных осадков и космических лучей в том числе;

инсоляция, которой люди подвергаются добровольно, отдыхая под лучами солнца на природе, или в специально оборудованных помещениях;

наследственность, закладывающая в человека потенциальную возможность запуска неконтролируемой бомбы, готовой взорваться от любого сильного толчка;

половая жизнь, беременность и роды, как фактор нарушения гормонального фона (онкологию способны вызвать любые отклонения от нормального уровня, даже уклонение от кормления грудью);

вредные пристрастия (недаром в списках продуктов, способных вызвать возникновение опухолей, неизменно присутствует алкоголь).

Последние исследования показали, что профилактика рака может заключаться в исключении из рациона одних продуктов и потреблении других, но и это не новость. Более 40 лет назад Жорж Матэ указал, что правильное и сбалансированное питание способно не только предотвратить появление, но и приостановить развитие.

yandex_ad_2 Список запрещенных продуктов

Модная тенденция времени единой информационной Сети, в которой можно найти любые сведения, — составление рейтингов. Поэтому по запросу о пищевых провокаторах онкологических заболеваний размещено несколько сотен публикаций под громкими названиями: Топ-5, 10, 13, 15 и так далее продуктов, вызывающих рак. В них неизменно присутствует алкоголь, который и не относится к числу пищевых продуктов, и (с разной частотой и местом в рейтинге), вот такой перечень:

картофельные чипсы;

газированные напитки, преимущественно сладкие, с добавлением консервантов, ароматизаторов и стабилизаторов;

красное мясо, выращиваемое искусственным образом, когда животных кормят специальными добавками для получения цвета и вкусовых качеств;

фермерский лосось (опять-таки, выращенный не так, как предусмотрено природой);

подсолнечное масло, гидрогенизированное, прошедшее специальную обработку (что несколько странно, потому что оно рекомендуется во многих диетах, как неоценимый источник полезных природных соединений);

соль, сахар;

животные жиры.

Некоторые исследователи в отдельный пункт перечня ставят мясо, обработанное (приготовленное на гриле, копченое, колбасы, фаст-фуд, сильно зажаренное). Нередко в этом же списке можно увидеть пшеничную муку, сою, соленья и маринады.

Список неравноценный и составленный по разным признакам, поэтому неудивительно, что люди с диагностированной онкологией находят в нем практически все блюда, которые никогда не употребляют. Трудно представить себе пенсионера, жадно поглощающего чипсы с колой, или постоянно употребляющего фермерского лосося или стейк из красного мяса. Сторонники лечения растительным маслом, рекомендованным в каждой второй диете, с не меньшим удивлением узнают, что потребляют канцероген.

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Как совместить рекомендации

В числе потенциальных источников облучения, вызывающего рак, называется и медицинская аппаратура, а между тем, облучение успешно используется в лечении онкобольных. Если человек даже и получает дозу радиации, проходя определенные диагностические процедуры, это не значит, что космические и солнечные лучи прекратили действие (которого в тысячи раз больше), и лечиться (потому что придется проходить диагностику) уже не нужно.

Человечество тысячелетия выращивало пшеницу и практически не болело онкологическими заболеваниями, а теперь оказалось, что мука из пшеницы — тоже потенциальный провокатор опухолевых процессов.

Матэ, говоривший о правильном и сбалансированном питании, способном предотвратить и остановить развитие, вовсе не имел в виду тотальное исключение из рациона привычных продуктов. Вредная сладкая газированная кола содержит сахар и химические добавки, но и вода в ней тоже присутствует. В чипсах есть картофель, практически при всех патологиях включаемый в меню.

Те же верификаторы от здорового питания рекомендуют проросшую пшеницу и хлеб из отрубей, оливковое масло, масло из любых семян, курятину и индюшатину. Белковое голодание способно вызвать не менее разрушительные процессы в организме, чем переизбыток белка и жиров.

Почему в категорию людей, больных онкологией попадают те, у кого в меню нет ни чипсов, ни колы, кому не по карману красное мясо и фермерский лосось — вот вопрос, над которым никогда не задумывались составители ТОП-списков, хотя и не мешало бы над этим поразмыслить. При более внимательном чтении иногда даже в этих перечнях можно найти изначально заложенный ответ.

Главное — правильне приготовление блюд

Что может быть вредного в картофельных чипсах, если исключить из них картофель — вкусовые добавки и ароматизаторы, способ приготовления (сильно зажаренный) и избыток трудноперевариваемых жиров. Что вредного в красном мясе — добавки, которыми кормят животных и способ приготовления — сильно зажаренное, с избытком специй, вкусовых стимуляторов и жира.

В кока-коле, кроме воды — та же химия и сахар. Говоря о пшеничной муке, стоит вспомнить, что из нее выпекают сдобу, к которой пристрастны многие обладатели лишних килограммов, болезней пищеварительной системы и эндокринных желез.

Об алкоголе и говорить не стоит, это собирательное название разных напитков с содержанием спирта, и вообще не продукт. Правильное и здоровое питание — это сбалансированное содержание всех необходимых человеку пищевых компонентов. Но это еще и способ приготовления.

В онкологическом процессе роль стартового механизма выполняют кулинарные ухищрения и добавки. Рекомендации перейти на курятину и индюшатину имеют смысл, только если эта птица выращена в природных условиях, питалась зерном и травкой. Если ее, так же, как и быка для стейка, пичкали стимуляторами роста, чтобы она быстрее набирала вес, — то смысла в таких рекомендациях мало.

Стоит попробовать питаться правильно — всего понемногу, в вареном или тушеном виде, с небольшим количеством соли, без вкусовых раздражителей, регулярно и небольшими порциями, и лечебный эффект, о котором говорит Жорж Матэ, не замедлит проявиться.