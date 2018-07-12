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Пирог с финиками и грецкими орехами
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Пирог с финиками и грецкими орехами 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Пирог из песочного теста с орехово-финиковой начинкой.
Ингредиенты
Финики (без косточек) 150 г  грецкие орехи 150 г  апельсиновая цедра 2 ст. л.
мука 180 г  сливочное масло 120 г  соль 0,5 ч. л.
сахар 1 ст. л.
кардамон 1 ч. л.
ледяная вода 2-3 ст. л.
кокосовая стружка 50 г  яичный желток 1 шт.
молоко 1 ст. л.
Способ приготовления
Финики, орехи и апельсиновую цедру превратите в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. При необходимости добавьте сахар.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
В миске смешайте муку, соль, сахар и кардамон. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и перетрите в крошку. Влейте воду по одной ложке, быстро замесите мягкое тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и поместите в холодильник минимум на час.
Охлажденное тесто тонко раскатайте и выложите в форму. Обрежьте выступающие части и нарежьте их тонкими полосками.
Присыпьте тесто кокосовой стружкой и выложите на него начинку. Сверху выложите полоски теста. Поместите в холодильник на 10-15 минут.
Смешайте желток с молоком. Смажьте им тесто. Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 25-30 минут.
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