Пирог с финиками и грецкими орехами

Пирог из песочного теста с орехово-финиковой начинкой.

Ингредиенты

Финики (без косточек) 150 г грецкие орехи 150 г апельсиновая цедра 2 ст. л.

мука 180 г сливочное масло 120 г соль 0,5 ч. л.

сахар 1 ст. л.

кардамон 1 ч. л.

ледяная вода 2-3 ст. л.

кокосовая стружка 50 г яичный желток 1 шт.

молоко 1 ст. л.

Способ приготовления

Финики, орехи и апельсиновую цедру превратите в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. При необходимости добавьте сахар.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

В миске смешайте муку, соль, сахар и кардамон. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и перетрите в крошку. Влейте воду по одной ложке, быстро замесите мягкое тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и поместите в холодильник минимум на час.

Охлажденное тесто тонко раскатайте и выложите в форму. Обрежьте выступающие части и нарежьте их тонкими полосками.

Присыпьте тесто кокосовой стружкой и выложите на него начинку. Сверху выложите полоски теста. Поместите в холодильник на 10-15 минут.

Смешайте желток с молоком. Смажьте им тесто. Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 25-30 минут.