Чем обработать капусту от вредителей: народные средства

В природе существует не слишком много паразитов, желающих полакомиться молодой капустой. Однако, если они появились на вашем участке, стоит незамедлительно начинать борьбу с вредителя. В противном случае можно остаться без урожая. Химическая промышленность предлагает огромный выбор инсектицидов, называя их полностью безопасными. Тем не менее, существует вероятность, что токсические соединения будут накапливаться в почве или кочане капусты.

Если же вы хотите вырастить экологически чистые овощи, советуем вам серьезнее подойти к вопросу, чем обработать капусту от вредителей. Существует довольно много эффективных народных средств, которые полностью уничтожат паразитов, без вреда для овоща и вашего здоровья.

Этих мелких, сосущих насекомых заметить нелегко. Но при внимательном осмотре, на внутренней части листовой пластины вы можете обнаружить темно-зеленую или черную тлю.

Как только семейство паразитов поселяется на капустном листе, он начинает обесцвечиваться, его ткани между прожилками подсыхают, «тлеют», появляются липкие темные пятнышки. Через некоторое время листья меняют форму, скручиваются в трубочки, почти прекращается рост культуры, затем, насаждение гибнет.

yandex_ad_1 Кроме этого, тля всеядна и легко «переселяется» на другие растения. Еще, она может переносить около 20 вирусных заболеваний.

Поэтому, если вы столкнулись с этим вредителем и не знаете, чем обработать капусту, предлагаем вам список рецептов проверенных народных средств:

В 10 литров кипятка добавьте 100 грамм натертого лука, 50 грамм мелко нарубленного чеснока и 150 грамм золы. Доведите до кипения, выключите конфорку, оставьте на 24 часа. Добавьте 15 миллилитров любого жидкого мыла. Перелейте настой в емкости с пульверизатором и опрыскайте капусту.

Возьмите по 200 грамм табачной пыли и золы, по 15 грамм жидкого мыла и горчичного порошка, залейте 10 литрами только что закипевшей воды. По истечении суток обработайте овощи полученным настоем.

0,5 килограмма табачных листьев залейте 2 литрами кипятка, потомите на медленном огне 2 часа, отфильтруйте осадок, влейте 50 миллилитров мыла. Перелейте в ведро, добавьте воды, используйте для уничтожения вредителей.

800 грамм неочищенных чесночных луковиц залейте 10 литрами кипятка, прокипятите 2 часа. Перед использованием разбавьте водой в пропорции 1:1.

Мелко нарубите 200 грамм лука, добавьте такое же количество шелухи и 2 литра кипятка. Настаивайте сутки, процедите, перелейте в ведро с 10 литрами воды.

Измельчите 200 грамм листьев тысячелистника, всыпьте в 2 литра кипятка, через час процедите, и используйте для обработки капусты.

Еще одно хорошее средство: в ведро воды влейте 500 миллилитров молока и 10 капель йода. Хорошо размешайте и опрыскайте участок.

Крестоцветная блошка

Если вы обнаружили в капусте мелкого жучка с черно-серебристыми, синими или изумрудными надкрыльями, знайте, ваши насаждения атаковала крестоцветная блошка.

Очень быстро на молодых листочках появляются мелкие отверстия, позже листья засыхают, а овощная культура погибает.

Ниже вы узнаете, чем обработать капусту от вредителей, используя безопасные для человека и растения народные средства:

yandex_ad_2 Возьмите просеянную древесную золу, табачную пыль, дорожную пыль, гашеную известь или молотый красный перец. Компоненты можно использовать самостоятельно или в любой угодной для вас комбинации. Поместите смесь в мешочек из марли, и рано утром или вечером после полива потрусите ним над растениями. Легкий налет создаст защитный слой, который отгонит паразитов. После дождя процедуру придется повторить. Этот метод прекрасно защитит капусту и от жука листоеда.

Пропустите через мясорубку томатную ботву, отделите 250 грамм. Эти же манипуляции повторите с чесноком. В ведро с водой внесите полученные компоненты и 15 миллилитров жидкого мыла, хорошо перемешайте. Использовать состав можно сразу.

В течение 20 минут прокипятите 1 килограмм полыни, добавьте 100 грамм чеснока, пропущенного через пресс. После охлаждения отфильтруйте осадок, долейте воды, чтобы получился объем в 10 литров. Препарат готов к применению.

В 10 литрах воды растворите 200 миллилитров столового уксуса и 30 миллилитров уксусной эссенции.

Блошки очень не любят резких запахов. Поэтому в 10 литрах воды можно растворить 40 капель нашатыря, настойки валерьяны или масла пихты. Полученным раствором следует полить кустики.

include_poll1976

Гусеницы

Бабочки-капустницы способны отложить в растении миллионы яиц, из которых впоследствии появляются гусеницы желтовато-черного цвета. Вам будет неприятно узнать, что всего за 24 часа они способны уничтожить весь кочан.

И даже если вы своевременно сорвете пораженный овощ, употреблять в пищу его нельзя. Это объясняется тем, что в листьях скапливаются токсины.

Чтобы защитить свой урожай, вам стоит узнать, чем обработать капусту от этих вредителей, используя народные средства:

2-литровую емкость до половины заполните луковой шелухой, залейте только что закипевшей водой. Уберите на 2 суток в затемненное место. По истечении указанного срока добавьте в настой еще 2 литра воды, 30 грамм натертого хозяйственного или дегтярного мыла. Опрыскайте насаждения.

Мелко измельчите стебли и корни помидора, отделите 0,5 килограмма, прокипятите 30 минут в 10 литрах воды. Добавьте 50 грамм жидкого мыла и половину натертого бруска хозяйственного мыла. Через сутки раствор готов к использованию.

500 грамм золы разведите в ведре воды, добавьте 50 миллилитров дегтярного жидкого мыла. Опрыскайте насаждения.

Щедро посыпьте капустные грядки пищевой содой.

Если вы не боитесь ос, позвольте им собрать всех гусениц вместо вас. Для этого, приготовьте сладкий раствор (1 килограмм сахара на 10 литров воды) и обработайте ним каждый кустик. Аромат привлечет на участок ос, и они переловят всех гусениц, чтобы потом скормить их своему потомству.

Для отпугивания бабочек со своего участка и предотвращения появления кладок, между капустными грядками стоит поставить палочки и на каждую надеть половинку яичной скорлупы. Капустницы «подумают», что участок занят сородичами и полетят искать другое место.

Улитки

Слизняки, обычно, выползают ночью и буквально вгрызаются в капустные листья, оставляя большие дыры. Чтобы защитить свои насаждения, вам следует ознакомиться, чем обработать капусту от указанных вредителей. Ниже приведены наиболее эффективные народные средства:

Разведите нашатырь и воду в пропорции 1:6, опрыскайте растения.

Приготовьте очень крепкий кофе, остудите, опрыскайте насаждения и почву вокруг них.

Обработайте грядки настоем горького перца.

Рассыпьте вокруг насаждений сосновые иголки. Они создадут кислую среду, которую не переносят слизни.

Улиток можно заманить в самостоятельно подготовленную ловушку. Насыпьте в банку 30 грамм кукурузной муки, положите емкость набок там, где были замечены серебристые следы. Слизни не могут устоять перед мукой, но попробовав ее, гибнут. На следующий день останется только убрать банку и уничтожить мертвых вредителей.

Еще, улитки очень любят пиво. Вы можете налить напиток в одноразовый пластиковый стакан, заполнив его на 2/3, и прикопать в ямку. Учуяв запах, слизни обязательно приползут к ловушке.

Теперь вы знаете, чем обработать капусту от вредителей. Только помните, что использовать народные средства придется с завидным постоянством, особенно после дождя.

Зато в итоге вашей работы можно будет насладиться сочной, вкусной, хрустящей, а главное, экологически чистой капустой. Вы также можете уплотнить капустные насаждения чесноком, укропом, шалфеем, травой барго, полынью или мятой.