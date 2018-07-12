Рецепты здоровья: сельдерей при остеохондрозе

Сельдерей — популярная овощная культура, пряное растение, обладающее множеством полезных для здоровья свойств. В лечебных целях используются все его части.

У сельдерея в лечебных целях применяются и «вершки», и «корешки»

Сельдерей считается весьма эффективным средством при нарушениях обмена веществ, ожирении, ревматизме, заболеваниях суставов и остеохондрозе. Однако при повышенной кислотности желудочного сока его применение не рекомендуется.

Сок сельдерея при остеохондрозе

Сок готовят из зелени сельдерея (черешки, листья) вместе с корнем. Он способствует выведению солей и используется при лечении многих заболеваний, а также в профилактических целях. При остеохондрозе рекомендуется принимать его курсами по 1 месяцу с двухнедельными перерывами, 3 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ст.ложки. Это средство противопоказано при обострениях заболеваний органов пищеварения, почек и мочевого пузыря.

Настой корней сельдерея при остеохондрозе

1 стакан измельченного свежего корня залить в термосе 0,5 л кипятка, настаивать 3 часа, процедить. Принимать в течение 1 месяца 3 раза в день за полчаса до еды по 2 ст.ложки. Повторить после 10-дневного перерыва.

Холодный настой корней сельдерея при остеохондрозе

1 ст.ложку измельченного свежего корня залить 1 л остуженной кипяченой воды, настаивать при комнатной температуре 8 часов, процедить. Принимать в течение 1 месяца 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ст.ложке. Повторить после 7-дневного перерыва.

Холодный настой семян сельдерея при остеохондрозе

1 ст.ложку семян залить 2 стаканами остуженной кипяченой воды, настаивать при комнатной температуре 2 часа, процедить. Принимать в течение 1 месяца 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ст.ложке. Повторить после 10-дневного перерыва. Читайте также:

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