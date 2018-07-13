Из-под ножа: как сделать фруктовую, овощную, мясную и другие виды нарезок

Для нарезки очень важны и форма, и величина продуктов. От этого зависит, насколько легко смешиваются ингредиенты и пропитываются вкусом друг друга. Нарезка может испортить или же улучшить вкус блюда и добавить немного оригинальности.

Нож — это главное

Для нарезки овощей и фруктов подойдет большой или средний кухонный нож с широким ровным лезвием без изгибов и с острым концом, хорошо отточенный. Разделочная доска должна быть деревянной или пластиковой. Что интересно, не все знают, что шинковать и резать — это не одно и то же. Научиться правильно держать нож и нарезать овощи, мясо можно только у профи, для этого и существуют кулинарные школы. Нам же все секреты раскроет один из постоянных экспертов.

А вот что каждому овощу свой вид нарезки подходит — так оно и есть. Вот основные виды нарезки.

Соломка

Используется для нарезки картофеля, моркови, свеклы и других сырых овощей перед варкой или жаркой. Разрежьте картофель на пластины толщиной примерно 2-3 мм, наложите их друг на друга и нашинкуйте поперек с тем же шагом смещения ножа, около 3 мм. Крупные корнеплоды, капусту и перец режут соломкой длиной около 5 см. Для моркови это может быть 1,5-3 см в зависимости от ее размеров.

Брусочки

По форме и технике нарезки это та же соломка, но потолще. Длина брусочков до 4 см, толщина — от 7 до 10 мм. Применяют для приготовления первых блюд (варки) и тушения.

Кубики

Кубики получают путем поперечного нарезания соломки или брусочков. Крупные и средние подходят для последующей тепловой обработки. Мелкими кубиками режут вареные овощи для салатов. А еще не так давно появился новый вид нарезки и агрегат для нее, слайсер.

Слайсер для нарезки разнообразных продуктов — незаменимый кухонный атрибут. Его владельцу не нужны особые навыки. Прибор поможет нарезать овощи, колбасу или сыр идеальными тоненькими ломтиками.

Кружочки и дольки

Эти способы хороши для нарезки небольших округлых корнеплодов. Кружочки режут довольно тонко (в пределах 2 мм) и используют для жарки, дольки могут быть потолще, особенно если предназначены для супа.

Кольца, полукольца, кубики

Не сомневайтесь — отдельная речь о луке. Не так легко нашинковать этот капризный продукт. Луковичные слои норовят выскользнуть из рук, глаза слезятся, так что пальцы то и дело попадают под нож. Чтобы нарезать лук кольцами, лучше всего использовать нож-мандолину. Лук нужно просто очистить, положить набок и нарезать тонкими кольцами. Удобнее делать полукольца: в первую очередь разрезать луковицу по центру, перпендикулярно экватору, очистить половинки и положить горизонтально, чтобы «южный полюс» оказался слева от вас, а «северный» — справа (или наоборот, если вы левша). Отрезать хвостик и нарезать. Чтобы нарезать лук ровным кубиком, надо оставить хвостик неочищенным, чтобы лук при нарезке не рассыпался. Половинку лука положить срезом на доску и сделать частые надрезы (1-3 мм) вдоль оси луковицы. Потом сделать надрезы параллельные, чуть-чуть не доходя до конца.

Самые популярные

Овощи обычно режут кубиками и соломкой для супов, а вот помидоры, с их сочной мякотью и плотной кожурой, требуют особого отношения. Даже самым отточенным лезвием при обычной шинковке вы рискуете помять плоды и выдавить из них весь сок, поэтому возьмите специальный зубчатый нож. Этот инструмент рекомендуется для нарезки и некоторых фруктов: лимонов, апельсинов, персиков.

Нарезка по-японски

Японскася кухня вот уже сколько лет популярна у нас. Вот несколько нюансов, если соберетесь готовить что-то дома для гостей или семьи.

Национальная кухня уделяет огромное внимание измельчению продуктов. Правда, основные способы нарезки те же: кубиками крупными (Сайномэгири), мелкими (Мидзингири), соломкой (Сэнгири). Есть и необычные для нас техники.

Сасагаки — строгание. Морковку или корень лопуха держите в нерабочей руке, строгая их как карандаш. Этот способ применим и для других корешков, например, для хрена, петрушки, пастернака.

Кацура-муки — круговая нарезка. Используется для дайкона, моркови и других корнеплодов похожей формы. Возьмите нож в рабочую руку, обхватив ладонью верхнюю часть клинка, лезвием вдоль боковой части овоща. Поворачивайте дайкон вращательным движением, тоненько срезая сверху. Это похоже на то, как вы разматывали бы рулон бумаги, отделяя каждый следующий слой при помощи ножа.

И не забывайте, что плохо отточенный инструмент с неровным лезвием и неудобной ручкой просто не позволит вам правильно нарезать продукты.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Shutterstock