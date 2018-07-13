Самый вкусный рецепт салата из фасоли на зиму 

Салат из фасоли на зиму готовится по различным рецептам с фото. Такая заготовка очень актуальна в зимнее время года, кроме того, салат получается сытным, поэтому его можно подавать в качестве гарнира к мясу. Здесь будет описано несколько простых рецептов, по которым каждая хозяйка сможет приготовить салат из фасоли.
Салат из фасоли с аджикой
Для любителей острых закусок, предлагается приготовить салат из фасоли на зиму по простому рецепту с фото. При соблюдении пропорций указанных ингредиентов получится очень вкусная закуска.
Ингредиенты:
аджика Абхазская — 1 ложка;
растительное масло — 150 мл;
фасоль — 1 стакан;
морковь свежая — 4 штуки;
томаты крупные — 7 штук;
молодой чеснок — 8 зубчиков;
репчатый лук — 6 штук;
молотый перец — 5 грамм;
сладкий перец — 7 штук;
сахарный песок — 6 ложек;
зелень петрушки — 1 пучок;
соль кухонная — 1 ложка;
уксусная кислота 6% — 4 ложки.
Приготовление:
Чтобы приготовить закуску из фасоли, следует сначала подготовить для этого бобовые. Фасоль дважды промывают, а затем оставляют в воде на всю ночь. После этого фасоль заливают новой водой и варят около сорока минут. Продукт не должен получиться разваренным, но при этом фасоль должна быть мягкой.
yandex_ad_1 Если сухой фасоли нет, разрешено в этом рецепте использовать бобовые в собственном соку, в этот рецепт придется взять не менее пяти банок.
В кастрюлю или чашу мультиварки наливается растительное масло, после чего туда постепенно выкладывают овощи. Сначала в масло кладут репчатый лук, после этого сразу измельченную морковь и сладкий перец. Томаты нарезают крупными кусочками и отправляют к остальным компонентам.
Будущий салат оставляют на среднем нагреве примерно на 25 минут. В соус из овощей добавляют измельченную зелень петрушки и порезанный чеснок. Когда овощи хорошо проварятся, к ним можно добавить подготовленную фасоль.
В салат добавляют указанное количество сахара, а затем всыпают соль по вкусу. Последним этапом вводят молотый перец и ложку аджики. Тушить заготовку нужно в течение 1 часа на очень медленном огне.
В самом конце приготовления, в салат из фасоли добавляют уксусную кислоту по рецепту с фото, а затем закрывают в банки.
Салат из фасоли с добавлением уксуса
Это достаточно простой вариант приготовления закуски, в составе присутствуют только классические продукты, в итоге получается очень простая заготовка.
Ингредиенты:
перец сладкий — 2 штуки;
уксусная кислота 9% — 30 мл;
лук белый — 2 штуки;
красная фасоль сухая — 550 грамм;
морковь свежая — 2 штуки;
растительное масло — 50 мл;
соль — 5 грамм;
сахарный песок — 5 грамм.
Приготовление:
Фасоль предварительно промывают и замачивают на несколько часов, после чего варят до полной готовности.
Наливают в емкость масло подсолнечное, после чего отправляют обжариваться репчатый лук с измельченной морковью. Перец болгарский нарезают кубиками не крупного размера и отправляют в кастрюлю с овощами.
Через три минуты переливают к овощам фасоль вместе с отваром, добавляют к составляющим соль и пять граммов сахарного песка.
yandex_ad_2 Тушат будущий салат не более двенадцати минут, после наливают 9% уксус, и все составляющие перемешивают.
Заготовку перекладывают в банки и плотно закупоривают крышками. Следует утеплить салат на одни сутки.
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Салат с фасолью с добавлением чеснока
Для тех, кто любит пикантность и аромат в салатах, подойдет именно этот рецепт с фото.
Чеснок придает салату из фасоли на зиму не только аромат, но и яркий вкус, поэтому закуска получается очень вкусной.
Ингредиенты:
томаты свежие — 2 кг;
фасоль сухая — 1 кг;
сахарный песок — 1 стакан;
лук белый — 550 грамм;
морковь крупная — 2 кг;
растительное масло — 450 мл;
уксусная кислота — 200 мл;
молодой чеснок — 3 головки;
соль — 3 ложки.
Приготовление:
Бобовые предварительно заливают водой и оставляют на двенадцать часов, после чего воду сливают.
Фасоль перекладывают в большую кастрюлю, отправляют туда же томаты, которые были измельчены с помощью мясорубки. Тщательно перемешивают все компоненты.
Лук очищается и очень мелко шинкуется, после чего добавляется к фасоли. Следом в салат кладут измельченную теркой морковь, добавляют один стакан сахара и солят все по вкусу. Последним вливают растительный жир.
Все повторно перемешивают, емкость закрывают крышкой и варят составляющие около одного часа.
Готовый салат перекладывают в чистые банки и плотно закупоривают крышками, после чего утепляют.
Салат из фасоли с добавлением томатной пасты
Томатная паста в этом рецепте с фото придает салату из фасоли на зиму более насыщенный вкус. Приготовить закуску достаточно просто, при этом она получится очень вкусной.
Ингредиенты:
паста томатная — 4 ложки;
сухая фасоль — 2 стакана;
томаты свежие — 250 грамм;
белый лук — 200 грамм;
сахарный песок — 50 грамм;
морковь свежая — 200 грамм;
соль — 10 грамм;
сладкий перец — 300 грамм;
масло подсолнечное — 50 мл;
вода фильтрованная — 300 мл;
уксусная кислота 9% — 20 мл.
Приготовление:
Бобовые заливают водой и оставляют на одну ночь, после чего воду меняют и отваривают фасоль до готовности, процесс варки обычно занимает около полутора часов.
Лук очищают, после чего мелко шинкуют, морковь измельчают с помощью терки. Все овощи отправляют в кастрюлю или чашу мультиварки, туда же наливают требуемое количество растительного масла. Тушат составляющие не менее получаса.
Томаты нарезают кубиками среднего размера, сладкий перец нарезают соломкой. В воду добавляют несколько ложек томатной пасты и хорошо перемешивают. Все ингредиенты и соус добавляют в емкость с овощами.
Следом заготовку солят по вкусу, кладут в нее 50 граммов сахарного песка и 20 мл уксуса.
Последней в емкость выкладывается фасоль, и салат тщательно перемешивают. Оставляют закуску тушиться на один час.
Готовый салат перекладывают в банки и плотно закрывают крышками. Следует утеплить заготовки на сутки.