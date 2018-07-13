Самый вкусный рецепт салата из фасоли на зиму

Салат из фасоли на зиму готовится по различным рецептам с фото. Такая заготовка очень актуальна в зимнее время года, кроме того, салат получается сытным, поэтому его можно подавать в качестве гарнира к мясу. Здесь будет описано несколько простых рецептов, по которым каждая хозяйка сможет приготовить салат из фасоли.

Салат из фасоли с аджикой

Для любителей острых закусок, предлагается приготовить салат из фасоли на зиму по простому рецепту с фото. При соблюдении пропорций указанных ингредиентов получится очень вкусная закуска.

Ингредиенты:

аджика Абхазская — 1 ложка;

растительное масло — 150 мл;

фасоль — 1 стакан;

морковь свежая — 4 штуки;

томаты крупные — 7 штук;

молодой чеснок — 8 зубчиков;

репчатый лук — 6 штук;

молотый перец — 5 грамм;

сладкий перец — 7 штук;

сахарный песок — 6 ложек;

зелень петрушки — 1 пучок;

соль кухонная — 1 ложка;

уксусная кислота 6% — 4 ложки.

Приготовление:

Чтобы приготовить закуску из фасоли, следует сначала подготовить для этого бобовые. Фасоль дважды промывают, а затем оставляют в воде на всю ночь. После этого фасоль заливают новой водой и варят около сорока минут. Продукт не должен получиться разваренным, но при этом фасоль должна быть мягкой.

yandex_ad_1 Если сухой фасоли нет, разрешено в этом рецепте использовать бобовые в собственном соку, в этот рецепт придется взять не менее пяти банок.

В кастрюлю или чашу мультиварки наливается растительное масло, после чего туда постепенно выкладывают овощи. Сначала в масло кладут репчатый лук, после этого сразу измельченную морковь и сладкий перец. Томаты нарезают крупными кусочками и отправляют к остальным компонентам.

Будущий салат оставляют на среднем нагреве примерно на 25 минут. В соус из овощей добавляют измельченную зелень петрушки и порезанный чеснок. Когда овощи хорошо проварятся, к ним можно добавить подготовленную фасоль.

В салат добавляют указанное количество сахара, а затем всыпают соль по вкусу. Последним этапом вводят молотый перец и ложку аджики. Тушить заготовку нужно в течение 1 часа на очень медленном огне.

В самом конце приготовления, в салат из фасоли добавляют уксусную кислоту по рецепту с фото, а затем закрывают в банки.

Салат из фасоли с добавлением уксуса

Это достаточно простой вариант приготовления закуски, в составе присутствуют только классические продукты, в итоге получается очень простая заготовка.

Ингредиенты:

перец сладкий — 2 штуки;

уксусная кислота 9% — 30 мл;

лук белый — 2 штуки;

красная фасоль сухая — 550 грамм;

морковь свежая — 2 штуки;

растительное масло — 50 мл;

соль — 5 грамм;

сахарный песок — 5 грамм.

Приготовление:

Фасоль предварительно промывают и замачивают на несколько часов, после чего варят до полной готовности.

Наливают в емкость масло подсолнечное, после чего отправляют обжариваться репчатый лук с измельченной морковью. Перец болгарский нарезают кубиками не крупного размера и отправляют в кастрюлю с овощами.

Через три минуты переливают к овощам фасоль вместе с отваром, добавляют к составляющим соль и пять граммов сахарного песка.

yandex_ad_2 Тушат будущий салат не более двенадцати минут, после наливают 9% уксус, и все составляющие перемешивают.

Заготовку перекладывают в банки и плотно закупоривают крышками. Следует утеплить салат на одни сутки.

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Салат с фасолью с добавлением чеснока

Для тех, кто любит пикантность и аромат в салатах, подойдет именно этот рецепт с фото.

Чеснок придает салату из фасоли на зиму не только аромат, но и яркий вкус, поэтому закуска получается очень вкусной.

Ингредиенты:

томаты свежие — 2 кг;

фасоль сухая — 1 кг;

сахарный песок — 1 стакан;

лук белый — 550 грамм;

морковь крупная — 2 кг;

растительное масло — 450 мл;

уксусная кислота — 200 мл;

молодой чеснок — 3 головки;

соль — 3 ложки.

Приготовление:

Бобовые предварительно заливают водой и оставляют на двенадцать часов, после чего воду сливают.

Фасоль перекладывают в большую кастрюлю, отправляют туда же томаты, которые были измельчены с помощью мясорубки. Тщательно перемешивают все компоненты.

Лук очищается и очень мелко шинкуется, после чего добавляется к фасоли. Следом в салат кладут измельченную теркой морковь, добавляют один стакан сахара и солят все по вкусу. Последним вливают растительный жир.

Все повторно перемешивают, емкость закрывают крышкой и варят составляющие около одного часа.

Готовый салат перекладывают в чистые банки и плотно закупоривают крышками, после чего утепляют.

Салат из фасоли с добавлением томатной пасты

Томатная паста в этом рецепте с фото придает салату из фасоли на зиму более насыщенный вкус. Приготовить закуску достаточно просто, при этом она получится очень вкусной.

Ингредиенты:

паста томатная — 4 ложки;

сухая фасоль — 2 стакана;

томаты свежие — 250 грамм;

белый лук — 200 грамм;

сахарный песок — 50 грамм;

морковь свежая — 200 грамм;

соль — 10 грамм;

сладкий перец — 300 грамм;

масло подсолнечное — 50 мл;

вода фильтрованная — 300 мл;

уксусная кислота 9% — 20 мл.

Приготовление:

Бобовые заливают водой и оставляют на одну ночь, после чего воду меняют и отваривают фасоль до готовности, процесс варки обычно занимает около полутора часов.

Лук очищают, после чего мелко шинкуют, морковь измельчают с помощью терки. Все овощи отправляют в кастрюлю или чашу мультиварки, туда же наливают требуемое количество растительного масла. Тушат составляющие не менее получаса.

Томаты нарезают кубиками среднего размера, сладкий перец нарезают соломкой. В воду добавляют несколько ложек томатной пасты и хорошо перемешивают. Все ингредиенты и соус добавляют в емкость с овощами.

Следом заготовку солят по вкусу, кладут в нее 50 граммов сахарного песка и 20 мл уксуса.

Последней в емкость выкладывается фасоль, и салат тщательно перемешивают. Оставляют закуску тушиться на один час.

Готовый салат перекладывают в банки и плотно закрывают крышками. Следует утеплить заготовки на сутки.