Как нельзя пить чай: 9 запретов из Китая

СодержаниеЧайная церемония в Поднебесной9 запретов из Китая: как нельзя пить чай1. Не пейте чай на «пустое сердце»2. Осторожнее, если горячо3. Держитесь подальше от холода4. Не пейте чай до и сразу после трапезы5. Скажите «Нет!» крепкому чаю6. Забудьте о долгом ожидании7. Считайте до трех8. Поставьте табу на вчерашний чай9. Помните, что чай — это лекарство

Китай — родина чая, — напитка, который может излечить душу и тело. Чайные деревья росли в Китае еще 3 тысячи лет назад, так что не удивительно, что именно в Поднебесной зародилась чайная церемония и особые традиции приготовления и употребления чая.

Чтобы чашка ароматного напитка пошла организму на пользу, нужно придерживаться строгих правил и рекомендаций. MedAboutMe рассказывает о чайных запретах, которые неукоснительно соблюдаются в Китае, и которые стоит перенять жителям России.

Чайная церемония в Поднебесной

Согласно преданиям, впервые чайные деревья были обнаружены Шэнь-нуном — китайским монархом, одним из «Трех великих» — покровителей Китая. И вплоть до восьмого века до нашей эры чай считался лекарством. Древние китайцы заваривали чайные листья, чтобы избавиться от жара и улучшить зрение. Интересно, что и сегодня в Северном Китае белый чай считается идеальным жаропонижающим средством для маленьких детей, заболевших корью.

В Поднебесной так высоко ценят чай, что считают его идеальной инвестицией. Его разновидности коллекционируют так же, как гурманы собирают редкие марочные вина. У китайцев в ходу поговорка: «Кирпич чая Pu'ER более ценен, чем грамм золота».

В традиционной китайской культуре чай подают гостю в знак уважения. Это не стандартное предложение, как, например, чашка кофе в России или США. Это особый ритуал, который собирает семьи, близких и родных.

А вы знали?

Самым «горячими» днями в современном Китае являются выходные. Здесь принято приглашать родителей в ресторан на чашку чая. В воскресенье и праздничные дни рестораны Китая, как правило, переполнены, а все потому, что дети отдают дань уважения своим родителям.

9 запретов из Китая: как нельзя пить чай В Чаошане, на востоке провинции Гуандун, принято собираться семьями вместе с друзьями и близкими на церемонию Гунфу Ча. Во время торжественного собрания старшие участники рассказывают младшим о чайных традициях, сортах чая, способах приготовления изысканного напитка.

Искусство приготовления и употребления чая сегодня распространилось далеко за пределами Поднебесной, оно помогает человеку обрести спокойствие и душевное равновесие в наше беспокойное время. Так как же правильно пить чай?

1. Не пейте чай на «пустое сердце»

В китайской медицине существуют понятия — холодные и согревающие продукты питания. По мнению древних эскулапов, одна еда согревает организм, а вторая охлаждает. И все это влияет на самочувствие и здоровье человека. Чай считается охлаждающим напитком и его нельзя пить натощак — то есть на «холодное сердце». Игнорируя этот запрет, вы способствуете «проникновению волка в дом», ставя под удар здоровье желудка и селезенки.

На заметку!

Какой напиток в России любят больше — кофе или чай? На этот вопрос могла бы ответить статистика. Согласно последним данным, Россия находится на четвертом месте в мире по суммарному потреблению чая! В тройке лидеров — естественно, Китай, а также Индия и Турция.

2. Осторожнее, если горячо

Во многих странах мира подают горячий чай, заваренный практически кипятком. В Китае, чтобы участник церемонии не обжегся, в обязательном порядке предлагают пиалы. В пиалах чай быстрее остывает, а значит, можно наслаждаться ароматом и вкусом любимого напитка. По мнению китайцев, и с этим солидарны врачи официальной медицины, горячий чай вреден для горла и органов пищеварения. Он может способствовать появлению ожогов, болевых ощущений и заболеваний этих органов. Поэтому горячий чай пить нельзя — его температура не должна быть более 56 градусов Цельсия.

3. Держитесь подальше от холода

Теплый чай дает прилив сил, делает сознание ясным, а ум — острым, да и просто дарит удовольствие и отличное настроение. А вот холодный чай, по мнению китайских эскулапов, отнюдь не полезен.

Настоящие ценители чая никогда не купят популярные в России летом чайные напитки в пластиковой бутылке. Помимо того, что в них содержится не чай — в противовес указанию на этикетке, температура такого напитка (только с холодильника) — недопустима для чая. Как уже говорилось выше, чай — охлаждающий продукт, а если пить его к тому же холодным — это способствует «застою холода» в организме, что влечет за собой болезни.

А вы знали?

Самый дорогой чай в мире родом из… Китая. Его название — Да Хун Пао, а стоимость начинается с миллиона долларов за килограмм.

4. Не пейте чай до и сразу после трапезы

Чайная церемония в Китае — это особое мероприятие, которое требует подготовки! После приема пищи должно пройти не менее двух часов, чтобы вы смогли полной грудью ощутить аромат и оценить вкусовые качества изысканного напитка. При этом не рекомендовано есть перед собранием острые, приторно-сладкие и кислые блюда.

Во время одной церемонии человеку могут подать до 20 чашек чая! Конечно, такое количество на голодный желудок чревато проблемами со здоровьем. Поэтому участвовать в чайной церемонии натощак — нельзя.

И в этом вопросе с китайскими экспертами солидарны европейские ученые. Большое количество чая натощак способствует разжижению слюны и делает пищу безвкусной, а обильное питье сразу после трапезы чревато нарушениями пищеварения. Так что выдерживайте хотя бы полчаса — до еды и после, и пейте чай неторопливо.

5. Скажите «Нет!» крепкому чаю Запрет на употребление крепкого напитка действует не только в Китае, но и в других странах мира. Ученые и врачи не рекомендуют делать чай крепким, поскольку это чревато для здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем, может способствовать появлению головных болей и бессонницы. Во время церемонии в Китае вам подадут напиток, заваренный с точностью до секунды. В целом чайные листья выдерживаются в горячей воде не более трех минут, в противном случае содержание танинов получится слишком высоким.

На заметку!

Поднебесная — единственная страна в мире, которая производит белый и желтый чай, а также такие популярные сорта как улун и пуэр.

6. Забудьте о долгом ожидании

Время заваривания чайных листьев в заварочном чайнике строго контролируется. Если томить чай слишком долго, удовольствия от такого напитка вы не получите. Дело в том, что время играет против напитка — при длительной выдержке содержащиеся в листьях полифенолы, эфирные масла, витамины и другие ценные вещества теряются, следовательно, чай из благородного напитка превращается в низкокачественное питье.

7. Считайте до трех

Качественное сырье можно заваривать несколько раз, и этим активно пользуются участники чайной церемонии в Китае. При этом выбору чайного сервиза придается особое значение. Лучше всего заваривать листья в глиняном чайнике, который называется «Исин» — он поглощает запах и вкус чая и после многократного применения может даже придавать нотки вкуса обычной кипяченой воде! Как раз по этой причине для каждого вида чая существует отдельный чайник.

И хотя многократное заваривание разрешено, не стоит этим пользоваться бесконечно. Исследования показали, что при первом заваривании чайные листья отдают около 50% полезных веществ, при повторном — уже 30%, а при третьем — всего 10%.

А вы знали?

Во время церемонии чая в Поднебесной используется только улун. Он не такой крепкий, как черный чай, но более насыщенный, чем зеленый. И его можно заваривать 5-7 раз! Но это не повседневный, а праздничный вид чая!

8. Поставьте табу на вчерашний чай Чай, как впрочем, и любые другие напитки и продукты питания, должен употребляться только в свежем виде. Вчерашний чай в Китае называют «ядом», а в Японии, где также проводятся чайные церемонии, сравнивают с укусом змеи. Всему виной, как окислительные процессы, происходящие в напитке, так и обсемененность бактериями. Если уж осталась без присмотра на столе чашка чая, используйте ее для других целей — например, тонизирования лица или избавления от отеков под глазами.

9. Помните, что чай — это лекарство

В Поднебесной чай готовят только из родниковой воды, из горных источников. Только тогда он обретает аутентичный вкус и радует своим ароматом. И все же, приготовленный чай — это не вода. Поэтому запивать им лекарственные препараты запрещено. Не зря сам чай считается «целебным эликсиром»!

С точки зрения официальной медицины, танины, содержащиеся в чае, могут ослабить действие лекарств, поэтому сочетать их с лекарствами не рекомендуется.

А вы знали?

Существуют полезные пищевые красители. Их получают из… чая. Палитра небольшая — желтый, зеленый и коричневый цвета, зато в них содержится витамин Р!

Комментарий экспертаДоктор Кэтрин Тэлмедж, диетолог, представитель Американской Ассоциации Диетологов

Работы ученых показали, что некоторые виды чая могут помочь победить рак, болезни сердца и диабет, способствовать потере веса и снижению уровня холестерина. Есть в чае и противомикробные свойства.

А вот недостатков, кажется, в нем нет совсем! Я считаю чай отличной альтернативой кофе. Во-первых, в нем меньше кофеина. А во-вторых, хорошо известно, что в чае содержатся флавоноиды, которые полезны для сердца и уменьшают риски возникновения раковых заболеваний.

Несмотря на это, еще остается много вопросов: как долго нужно заваривать чай для максимальной пользы и сколько чашек пить в день?

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