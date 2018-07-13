13 июля — День Черногории и День картофеля-фри в США

13 июля — День Черногории.

Черногория празднует свой самый главный государственный праздник — День государственности Черногории. В этот день Берлинский конгресс признал Черногорию 27-м независимым государством в мире. Статус государственного праздника День государственности законодательно получил 12 июля 2004 года.

Сегодня в честь этого большого государственного праздника по всей стране проходят различные торжества и праздничные мероприятия, а также — церемония вручения главной государственной награды — «Trinaestojulska nagrada», и конечно, народные гуляния, ярмарки и угощения. Ну и какой же праздник без праздничного стола? Тем более, что национальная кухня Черногории так чудесна. Жители страны совершенно справедливо называют свою кухню натуральной и здоровой. Национальная кухня Черногории невероятно разнообразна. Важная роль здесь отводится мясу: вешалица — отбивные с с прекрасными специями, чевапчичи — колбаски из разных сортов рубленого мяса (Мираторг своей рекламой уже и нас просветил по поводу этого блюда), ражничи — шашлыки из телятины и свинины. На побережье Черногории популярны рыбные блюда — уха, форель, фаршированная черносливом, япраке — карп, запеченный в сливках. Ценители средиземноморской кухни наверняка оценят плов с морепродуктами.

Также в Черногории богатые традиции изготовления сыров, которых здесь очень много, поскольку сыр является обязательным ингредиентом разнообразных блюд — закусок, первых блюд, его добавляют в каши, салаты и десерты. Особенный специалитет — лепешки с сыром (кашкавал, качамак).

Конечно, праздничная трапеза традиционно заканчивается десертом и напитками. Для производства сладостей используют орехи и фрукты. Вино, произведенное в Черногории, по своему утонченное и радующее букетом вкуса.

Вранац — это визитная карточка Черногории, красное вино с ярко выраженным терпким привкусом. К рыбе и овощам подают белые вина, наиболее популярны — Крстач и Совиньон. Если хочется чего-то покрепче, пьют виноградную водку — Крунак. Например, стаканчик Крунака будет поднят в этот день за большинством столов страны за процветание Черногории!

Сегодня Национальный день картофеля-фри в США.

Национальный праздник картошки фри в США отмечается ежегодно 13 июля. Это одно ис самых популярных блюд в мире, в то числе и благодаря фаст-фуду. Но нужно помнить, что в стандартной порции картофеля фри из фастфуда содержится целых 500 ккал.

В 1840-х годах на улицах Парижа появилась закуска для простого люда — картофельные ломтики, жареные в большом количестве растительного масла.

Около 10% всего картофеля, выращиваемого в мире, попадает в сети фаст-фуда, в которых потребление фри опережает гамбургеры и чизбургеры.

Первое литературное упоминание о картофеле фри можно найти в произведении «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса . Оно рассказывает о временах французской революции. Автор пишет о «подсушенных картофельных дольках, приготовленных в растительном масле».

В каждой стране картофель фри подают с разными соусами: в США с томатными соусами (кетчуп, табаско), во Франции с майонезом, в Великобритании с уксусом, а бельгийцы предпочитают разбивать сверху сырое яйцо.

А еще это одна из самых популярных закусок к пиву и футболу!

13 июля — Фестиваль «Сибирский разносол» в Тюмени.

Эта пятница запомнится гостям фестиваля как настоящий праздник широкого застолья и щедрого сибирского гостеприимства. Участники праздника смогут попробовать как традиционные сибирские блюда, так и их современное прочтение. Площадки фестиваля удивят гостей и яркими зрелищными представлениями, детскими забавами, и ярмарочными торговыми рядами, где все желающие смогут приобрести вкусные и полезные сибирские продукты.

Улучшить свои кулинарные навыки и открыть для себя секреты сибирской кухни посетители смогут на мастер-классах от известных шеф-поваров, а также в лектории, где соберутся опытные рестораторы, журналисты и фуд-блогеры. Интерактивная зона будет представлена праздничными занятиями, на которых можно научиться готовить пироги, печь пряники и лепить настоящие сибирские пельмени. Также на фестивале пройдет конкурс на лучший рецепт малосольного огурца, будут радовать детей питомцы контактного зоопарка. А вечером фаер-шоу и фейерверк!