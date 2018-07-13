Десять советов о приготовлении домашнего варенья

«Даже из мечты можно сварить варенье, если добавить фруктов и сахару», — писал Станислав Ежи Лец. Смахивает, согласитесь, на солдатскую кашу из топора. Из мечты мы, конечно, ничего делать не будем, ибо пора ягод и фруктов на дворе. Из них и будем варить варенье. С радостью делимся проверенными советами.

1. Для приготовления варенья идеально подойдет эмалированная посуда или емкости из нержавеющей стали. Именно эти материалы позволят сохранить в готовом продукте как можно больше питательных веществ. А лучше всего готовить варенье в тазу с толстым дном: так оно точно не пригорит и будет более густым.

2. Идеальное варенье получится из ягод одинаковой спелости. Также стоит отдать предпочтение плодам среднего размера. После того, как промоете ягоды, оставьте их в дуршлаге на 15–20 минут. Таким образом с ягод стечет лишняя жидкость и варенье не получится слишком водянистым.

По той же причине не стоит использовать для варенья ягоды, собранные в дождь. В них будет содержаться слишком много влаги.

3. Чтобы при варке не образовывалось большое количество пены, первые 10 минут готовьте сироп на медленном огне. Только потом его можно постепенно увеличивать.

4. В правильном варенье ягоды — целые. Чтобы они не разварились, не кипятите сироп по 15 минут. Достаточно дать ему покипеть пару минут, после чего оставить настаиваться. А в самом конце приготовления стоит избежать перемешивания, потому что так можно повредить целостность плодов.

5. В варенье из груши или айвы добавляйте несколько капель лимонной кислоты, разведенной в стакане воды. Также перед приготовлением некрупные плоды рекомендуется обдать кипятком или пару минут поварить в кипящей воде: таким образом при приготовлении варенья они впитают больше сиропа и будут лучше сохранять форму.

6. Клубнику и землянику перед приготовлением варенья переберите и засыпьте сахарным песком, оставив на 2 часа. После этого можно приступать к варке. Малину и ежевику также стоит пересыпать сахаром, но оставить на 10–12 часов.

7. Плоды с толстой кожицей, такие как сливы, крыжовник, груши, перед варкой проткните в нескольких местах зубочисткой. Так они сохранят форму, а кожура не потрескается.

8. Чтобы яблоки в варенье не потемнели, предварительно замочите их в соленой воде.

9. Чтобы ягоды черной смородины не скукожились, перед варкой оставьте их на час в горячей воде.

10. Засахаренное варенье переложите из банок в кастрюлю, добавив по 3 ст. л. воды на килограмм продукта. Доведите до кипения на слабом огне и варите 5–10 минут, а затем разлейте варенье по банкам и плотно закройте.