Что съесть на ночь: 12 полезных перекусов

Черешня

Самый летний перекус — черешня. Эти ягоды не только насыщают, но и утоляют жажду. То, что нужно для жарких вечеров.

Банан с миндальной пастой

Сытный перекус после тренировки — половинки банана с миндальной пастой (можно и с арахисовой). Главное — не увлечься и не съесть больше, чем нужно.

Киви содержит витамины и минералы, кроме того, в нём совсем мало калорий. Зрелые плоды очень сладкие, перекусывать ими одно удовольствие. Фото: shutterstock.com Фисташки

Пакетик с орешками удобно положить в сумку — вы легко сможете перекусить по дороге домой, если задержитесь на работе (двадцать граммов фисташек содержат чуть больше ста калорий).

Протеиновый смузи

Отличный вариант, если вы поздно вернулись после тренировки. Просто смешайте в блендере протеин с бананом, молоком или водой.

Ягоды годжи

Нет, нам не надоело рассказывать о достоинствах ягод годжи. Горсть этого суперфуда надолго избавит вас от голода. Кроме того, ягоды годжи — это сушёный продукт, то есть все полезные компоненты находятся в максимальной концентрации. Фото: shutterstock.com Хлебец с сыром

В одном среднем хлебце содержится около 30—40 калорий. Положите на хлебец кусочек любимого сыра — и у вас получится полезный и натуральный перекус.

Овсянка

Овсянку можно есть не только утром. Если вы проголодались вечером, залейте несколько столовых ложек овсяных хлопьев кипятком и дополните их йогуртом или ягодами. Перекус в пределах 200 калорий готов.

Йогурт

Натуральный йогурт быстро насыщает и почти не содержит калорий. Веганы могут выбрать кокосовый йогурт — сейчас его всё чаще можно встретить в экомагазинчиках в центре города. Фото: shutterstock.com Блинчик

Блинчик скорее можно отнести к разделу «то, что осталось после завтрака» — вряд ли вам захочется печь блины на ночь глядя. Но если блинчик остался с утра, он точно спасёт вас от голода. Кстати, цельнозерновые блинчики считаются самыми сытными — в них много клетчатки.

Тыквенные семечки

Если все орехи вам уже надоели, попробуйте тыквенные семечки. Они богаты полезными жирами, не содержат углеводов и мгновенно насыщают.

Классика низкокалорийных перекусов — варёные яйца. Да, они вкусны сами по себе, но если добавить к ним листья салата и бальзамик, получится салат не хуже, чем в ресторане. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Здоровое питание: полезные перекусы, которые можно купить в магазине Как перекусы могут помочь вам похудеть Что съесть после тренировки и перед ней: 25 способов перекусить 5 полезных перекусов: от свекольных чипсов до энергетического батончика

Запись «Что съесть на ночь: 12 полезных перекусов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.