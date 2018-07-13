Настоящие яды, который мы любим есть

Сами того не подозревая, мы каждый день вместе с любимыми продуктами употребляем в пищу смертельные яды, которыми пользовались самые знаменитые отравители всех времен и народов. И стоит лишь немного увеличить дозу или форму употребления обычной еды, как эти яды моментально активизируются. Чтобы этого не произошло, не помешает узнать, где искать, например, цианид или мышьяк, и как с ними быть, чтобы не отказываться от излюбленного лакомства и не исключать из меню привычные блюда.

Грибы

Все слышали о смертельной опасности, которую представляют, например, поганки или мухоморы. Но дело в том, что грибы — отдельный вид организмов, которые обладают признаками как растений, так и животных. Все они объединены тем, что могут быть смертельно опасны вне зависимости от названия. При этом даже один ядовитый гриб в партии нормальных может заразить весь объем. Неправильно законсервированные грибы тоже могут стать настоящей отравой.

Миндаль

Миндаль — это не орех, как многие привыкли думать. Это один из самых полезных и вкусных видов семян. В кондитерских всего мира это чуть ли не самый популярный ингредиент. И самый лучший миндаль — горький. Но проблем в том, что чем более горек миндаль, тем больше в нем содержится цианида. Перед употреблением горький миндаль нужно обработать особым образом, чтобы удалить яд. Несмотря на такие меры предосторожности, некоторые страны ставят продажу миндаля вне закона, например, Новая Зеландия.

Вишня

Вишня вместе с абрикосами и персиками — ближайший родственник миндаля. И в их ядрышках тоже содержится цианид. Его ядовитые соединения также есть в листьях этих деревьев. Если раздробить ядро вишни, можно получить небольшую дозу синильной кислоты. Одной вишней отравиться нельзя, но лучше не грызть ее ядра.

Яблоки

Можно добавить яблоки, точнее их семечки, в дружную компанию вишни и персиков. Они содержат цианид в гораздо меньших дозах. И тем не менее не стоит увлекаться поеданием яблок вместе с сердцевиной, поскольку чем больше семечек попадет в ваш организм, тем более велика вероятность получить недомогание.

Ревень

Ревень — это очень недооценённое растение, которое знают только те, у кого есть собственные дачи. Если уж он там растет, то ничем его не выведешь. Зато ревень отлично может разнообразить рецепты пудингов и пирогов. Но ревень содержит едкую кислоту, разъедающая сила которой усилится, если смешать измельченные листья с водой и содой. Тем не менее стебли ревеня невероятно вкусны, а корни используются в качестве слабительного средства.

Томаты

Томаты, кстати, во всем мире считаются фруктами или ягодами, и лишь в нашей стране и США — овощами. Все это не имеет отношения к тому, что листья и стебли помидоров содержат химическое вещество под названием «Glycoalkaloid», вызывающее сильную нервозность и расстройства желудка. Несмотря на это, они могут использоваться в кулинарии как усилитель вкуса. Правда, перед этим их нужно особым образом обработать.

Картофель

Центральный овощ практически во всех меню Европы и Америки, картофель, как и помидоры, содержит сильнодействующий яд в стеблях и листьях. Даже клубнями можно сильно отравиться, если оставить их на свету. О яде свидетельствует зеленый цвет картофелин, который возникает из-за сильной концентрации гликоалкалоидного яда. Если отравиться таким овощем, что бывает довольно редко, сначала можно испытать легкое недомогание, а затем впасть в кому.