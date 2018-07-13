Утолить жажду. Рецепты освежающих напитков из летних фруктов и ягод

Напиток, приготовленный собственными руками из свежих ягод или фруктов, без консервантов, усилителей вкуса и прочих пищевых добавок, прекрасно утоляет жажду! Это могут быть фруктовые морсы, квасы, лимонады, компоты. Многие из них готовятся по старым, годами проверенным рецептам. SPB.AIF.RU предлагает лучшие рецепты летних напитков.

Ягодный морс

Ингредиенты:

Любые ягоды — 500 гСахарный песок — 100-150 гВода — 1 л Способ приготовления:

Это простейший напиток, который готовится из любых ягод. Отожмите ягоды, разбавьте полученный сок водой и добавьте сахар. Чтобы извлечь остатки сока из выжимок, отварите их в течение 10 минут. Остудите отвар и процедите. Смешайте с соком. В качестве основы морса можно использовать пюре из ягод. Для его приготовления подавите ягоды вилкой или измельчите в блендере, смешайте в равных пропорциях с сахаром. Храните пюре в холодильнике в стеклянных емкостях. Морс из пюре готовится быстро, достаточно размешать несколько ложек такого «варенья» в стакане воды. Можно добавить в полученный напиток лед.

Яблочный напиток с медом

Ингредиенты:

Яблоки — 500 гВода — 0,5 лМед — 4 ст.л.

Способ приготовления:

Очищенные и нарезанные дольками яблоки залейте кипятком, доведите до кипения и сразу выключите огонь. Дайте настояться в течение 30 минут, процедите через сито и добавьте мед.

Грушевый компот

Для приготовления нам понадобится:

Груши — 1 кгВода — 1,5 лСахар — 500 гГвоздика — 2 палочкиЛимонный сок — 2 ст.л.

Приготовление:

Очистите груши от кожицы, удалите сердцевину, нарежьте дольками. Залейте кипятком, добавьте сахар, доведите до кипения, снимите с огня. Положите в полученный напиток гвоздику, влейте лимонный сок.

Компот из персиков и яблок

Ингредиенты:

Персики — 1 кгЯблоки — 3-4 шт. Сахар — 1,5 ст. Вода — 2 лЦедра 1 лимона

Способ приготовления:

Нарежьте персики и яблоки на четвертинки, удалите косточки и сердцевину. Уложите фрукты в кастрюлю, добавьте цедру лимона и посыпьте все сахаром. Подождите 20 минут. Влейте холодную воду и доведите до кипения. Снимите с огня, остудите перед подачей на стол.

Клубничный квас без дрожжей

Для приготовления нам понадобится:

Клубника — 500 гВода — 2 лМед — 2 ст.л. Лимонная кислота — ½ ч.л. Изюм — 1 горсть

Приготовление:

Положите ягоды в закипевшую воду, опять доведите до кипения и снимите с плиты. Остудите до 40 градусов. Процедите через сито, добавьте сахар и мед, лимонную кислоту, размешайте. Разлейте по пластиковым бутылочкам, но не по самое горлышко. В каждую бросьте по несколько изюминок. Поместите в холодильник на 7 дней для вызревания.

Напиток из киви

Ингредиенты:

Киви — 6 шт. Сахар — 1 ст. Лимон — 2 шт. Газированная вода — 1 л Приготовление:

Киви почистите и пропустите через блендер. Отожмите лимоны. Полученный сок смешайте с пюре из киви, добавьте сахар и разведите минеральной водой.

«Мохито» безалкогольный

Ингредиенты:

Лайм — ½ шт. Сахар — 3 ч.л. Газированная вода — 200 млНесколько веточек мятыЛед

Приготовление:

Снимите цедру с лайма и крупно нарежьте фрукт. Добавьте сахар и цедру, размятые листочки мяты и лед. Залейте газированной водой или напитком «Спрайт».

Мятный лимонад

Для приготовления нам понадобится:

Свежая мята — 100 гСахарный песок — 1 ст. Цедра 3 лимоновВода — 2 ст.

Способ приготовления:

Наполните кастрюлю водой, добавьте сахар и мелко наструганную лимонную цедру. Варите до тех пор, пока сахар не растворится полностью. После этого снимите с огня, добавьте мяту и дайте настояться в течение часа под закрытой крышкой. Процедите через сито и перелейте в кувшин. Подавайте со льдом.

Дачный коктейль

Ингредиенты:

Свежезаваренный черный чай — 120 млМалина — 150 гСахар — 1 ч.л. Мята — 2 веточкиЛимон — 2 ломтика

Приготовление:

Заварите полстакана черного чая. Когда он остынет, добавьте туда свежевыжатый малиновый сок, сахар, лед, украсьте мятой и ломтиками лимона.