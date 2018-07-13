Известная марка молочных продуктов изменила дизайн

Ближе к потребителю

Главная цель ребрендинга — стать ближе к потребителю. «Большинство наших покупателей — женщины от 25 до 50 лет. Менеджеры, учителя, врачи, бухгалтера дизайнеры и, конечно, хорошие хозяйки. Каждая из них старается, чтобы в доме царили тепло и уют, а близкие были сыты и здоровы», — рассказывает директор по маркетингу компании Алевтина Никитенко. Портрет такой женщины — уверенной, хозяйственной и современной — стал главным элементом нового бренда. Логотип дополняет этикетка элементами домашнего обихода.

Пока в обновленном дизайне выпускается только молоко в ПЭТ-бутылках, но уже в июле редизайн коснется и других продуктов торговой марки: ультрапастеризованного молока в упаковке Tetra Pak, сливочного масла, кефира, ряженки, сметаны и творога.

Любители сладких молочных продуктов также смогут увидеть, полюбившееся йогурты, со вкусами клубники, черники, вишни и творожные десерты с фруктовыми вкусами, в новом дизайне уже в августе.

Высокие стандарты

Главным преимуществом продуктов «Выбор хозяйки» остается оптимальное соотношение цена — качество. Каждая позиция в номенклатурной линейке производится строго по стандартам ГОСТ, номер которого указан на упаковке. К примеру, крестьянское сливочное масло выпускают с жирностью не менее 72,5% и с содержанием влаги не более 25%.

Пастеризованное и ультрапастеризованное молоко производят из сырого (обезжиренного) коровьего молока, сливок и пахты. Качеству сырья уделяется особое внимание. По словам исполнительного директора завода Владимира Шатунова, молоко приобретается у хозяйств Ульяновской, Самарской и других областей. При этом каждая партия проходит строгий контроль, включая проверку на жирнокислотный состав. Для этих целей в активе компании имеется современный высокоточный хроматограф.

Также на предприятии действует система анализа рисков и критических точек контроля HACCP, позволяющая контролировать качество на любой стадии изготовления продукта.

Инвестиции в качество и ребрендинг не отражаются на цене продукта. Сегодня продукция Выбор хозяйки по праву считается одной из самых доступных марок отечественного пищепрома. Так, бутылка молока стоит от 45 до 65 руб. за литр (в зависимости от упаковки и наценки сети, акционной активности), цена сливочного масла составляет до 95 — 115 руб. за пачку в 180 гр, сметаны — 44 руб. за 180 — 200 гр. Семейный формат упаковки питьевого йогурта можно купить также за 95 руб. Не менее доступны творог от 60 до 67 руб. за пачку и сыр от 95 до 110 руб. за 200 г.

Подарок за покупку

Для поддержки ребрендинга производитель молочных продуктов планирует масштабную промо-акцию с Кешбэком. По условиям акции, при покупке молока в ПЭТ-бутылке с анонсом акции на самой бутылке, можно получить 10 руб. на банковскую карту или мобильный телефон. Для этого необходимо будет установить мобильное приложение Qrooto и сканировать QR-код с кассового чека. Приложение получает информацию о покупке товара и начисляет покупателю Кешбэк.

Традиции качества

Строить отношения с потребителем компании-производителю помогает большой опыт работы в регионе. Напомним, марка «Выбор хозяйки» стала преемницей бренда «Кошкинское», который более 20 лет успешно продавался на территории Поволжья. Свое название он получили от села Кошки, где 1994 году началось производство молочных продуктов. Сегодня под брендом «Кошкинское» продолжается производство качественных молочных и молокосодержащих продуктов бюджетного класса. Выпуск продукции для торговых марок компании осуществляют две производственных площадки. Кошкинский маслосырзавод перерабатывает 320 тонн сырого молока в день. Предприятие выпускает до 30 тонн сыра и сырного продукта ежедневно. Вторая производственная площадка располагается в Ульяновской области и перерабатывает до 500 тонн молока в день. Здесь производится более 70 тонн молока, 28 тонн кисломолочных продуктов, включая сметану, кефир, йогурты и творог.

ТМ «Выбор хозяйки» представлена в 70 городах России и ближнего зарубежья продуктами средней ценовой категории. Она сотрудничает с 85 торговыми сетями. Наиболее часто продукты этого бренда можно встретить на регионах производства и соседних территориях: Самарской, Ульяновской, Оренбургских областях, Татарстане и Башкортостане.

Качество продукции ТМ «Выбор хозяйки» регулярно отмечается на выставках (ПродЭкспо), конкурсах качества (Бренд года), профильных мероприятиях, посвященных развитию молочного рынка страны.

С условиями акции можно ознакомится на сайте выборхозяйки.рф с 1 сентября 2018 г.