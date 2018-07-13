Ингушетия намерена экспортировать мед и минеральную воду в Пакистан

Соответствующий меморандум о взаимодействии подписали торговые дома Пакистана и северокавказской республики.

«Достигнута договоренность о поставках из Ингушетии в Пакистан минеральной природной воды и ведутся переговоры о поставках ингушского меда», — говорится в сообщении постпредства Ингушетии при президенте РФ.

«Часто люди не знают, чем богат тот или иной регион, и Ингушетия стала для нас первым таким субъектом, с которым мы подписали меморандум и начинаем развивать экономические и культурные связи. Одно из направлений взаимодействия — поставки продуктов питания: овощей, фруктов (50 видов), сухофруктов, соков, печенья, конфет, шоколада», — цитирует пресс-служба главу директора Торгового дома Пакистана в РФ Захида Али Хана.

Предполагается, что в рамках соглашения стороны будут также развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйста и информационно-коммуникационных технологий.