Россельхознадзор ограничил поставки в страны ЕАЭС с четырех предприятий РФ

В частности, ограничения касаются Барнаульского молочного комбината, где специалисты выявили повторное наличие дрожжей и плесени в твороге, растительного масла и жиров в кефире и несоответствие массовой доли жира в сливках.

В белгородском предприятии «Приоскопье» Россельхознадзор вновь обнаружил листерии в полуфабрикатах из мяса птицы, а также остатки запрещенных и вредных веществ в продукции из птицы.

Кроме того, специалисты выявили остатки запрещенных и вредных веществ в меде компании «Си-продукт» из Санкт-Петербурга и растительных масел и жиров в сыре производства ОАО «Московский завод плавленых сыров „Карат“.