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Россельхознадзор ограничил поставки в страны ЕАЭС с четырех предприятий РФ
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Россельхознадзор ограничил поставки в страны ЕАЭС с четырех предприятий РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с четырех российских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
В частности, ограничения касаются Барнаульского молочного комбината, где специалисты выявили повторное наличие дрожжей и плесени в твороге, растительного масла и жиров в кефире и несоответствие массовой доли жира в сливках.
В белгородском предприятии «Приоскопье» Россельхознадзор вновь обнаружил листерии в полуфабрикатах из мяса птицы, а также остатки запрещенных и вредных веществ в продукции из птицы.
Кроме того, специалисты выявили остатки запрещенных и вредных веществ в меде компании «Си-продукт» из Санкт-Петербурга и растительных масел и жиров в сыре производства ОАО «Московский завод плавленых сыров „Карат“.
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