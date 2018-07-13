Ряду российских предприятий ограничили экспорт в страны ЕАЭС

Россельхознадзор указывает, что подведомственные службе лаборатории выявили «серьезные несоответствия продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС». В частности, в продукции завода «Карат» повторно были выявлены растительные масла и жиры в сыре.

Помимо этого, ограничения на поставки были введены в отношении продукции ЗАО «Приосколье» (группа «Приосколье» — один из крупнейших в России производителей мяса птицы). В его полуфабрикатах из мяса птицы повторно были выявлены листерии, кроме того, в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах из мяса птицы были обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны, кокцидиостатики).

Запрет на экспорт также был введен в отношении продукции Барнаульского молочного комбината и ООО «Си-Продукт». Одновременно Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции нескольких предприятий. В список попала, в том числе, «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово» ), в мясе птицы которой были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны).

Кроме того, под усиленный контроль попали «Свинокомплекс Короча» и «Мираторг Запад» (входят в "Мираторг" ): в мясных полуфабрикатах первого обнаружена ДНК ингредиентов, незаявленных производителем; в полуфабрикатах из мяса птицы второго — остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны).