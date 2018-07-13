Рецепт гаспачо с земляникой от шеф-повара

В России знают не так уж много блюд испанской кухни, но гаспачо — как раз из них. Холодный суп из спелых томатов в нашей стране по популярности соперничает с окрошкой. Бренд-шеф сочинского ресторана «Баран-Рапан» Валерий Порядин разработал свой рецепт гаспачо — без участия помидоров, но с земляникой и пастилой — и поделился им с News.ru.

Гаспачо:

Салат латук — 50 грамм

Земляника — 40 грамм

Реган (листья) — 5 грамм

Риккота — 30 грамм

Салат корн — 20 грамм

Лук резанец — 5 грамм

Пастила:

Крахмал — 20 грамм

Соус:

Малиновый уксус — 50 грамм

Масло виноградной косточки — 100 грамм

Сахар — 30 грамм

Корень имбиря — 20 грамм

Оливковое масло — 15 грамм

А также:

Болгарский перец — 25 грамм

Огурец — 20 грамм

Сметана 20% — 20 грамм

Пробейте в блендере все ингредиенты для гаспачо и протрите смесь через сито. Ингредиенты, оставшиеся после протирки, выложите в отдельную емкость. Для соуса соедините все ингредиенты, кроме оливкового масла, смешайте в блендере, оставьте настаиваться (в идеале — на сутки) и после еще раз пробейте в блендере. Затем добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.

Возьмите овощи, оставшиеся после протирки гаспачо через сито, измельчите их в блендере, добавьте крахмал и заварите. Распределите массу тонким слоем на силиконовом коврике и сушите сутки в духовке при температуре 60 градусов. Готовую пастилу нарежьте на полосы.

Запеките перец в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут, очистите от кожицы и нарежьте слайсами. Тонкими слайсами также нарежьте огурцы. Выложите в тарелку запеченный перец, огурцы, пастилу, вылейте гаспачо и рядом положите сметану. Украсьте мелко нарезанной зеленью. Соус подавайте отдельно.

Гаспачо готов.