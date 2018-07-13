Рецепт гаспачо с земляникой от шеф-повара 

В России знают не так уж много блюд испанской кухни, но гаспачо — как раз из них. Холодный суп из спелых томатов в нашей стране по популярности соперничает с окрошкой. Бренд-шеф сочинского ресторана «Баран-Рапан» Валерий Порядин разработал свой рецепт гаспачо — без участия помидоров, но с земляникой и пастилой — и поделился им с News.ru.
Гаспачо:
Салат латук — 50 грамм
Земляника — 40 грамм
Реган (листья) — 5 грамм
Риккота — 30 грамм
Салат корн — 20 грамм
Лук резанец — 5 грамм
Пастила:
Крахмал — 20 грамм
Соус:
Малиновый уксус — 50 грамм
Масло виноградной косточки — 100 грамм
Сахар — 30 грамм
Корень имбиря — 20 грамм
Оливковое масло — 15 грамм
А также:
Болгарский перец — 25 грамм
Огурец — 20 грамм
Сметана 20% — 20 грамм
Пробейте в блендере все ингредиенты для гаспачо и протрите смесь через сито. Ингредиенты, оставшиеся после протирки, выложите в отдельную емкость. Для соуса соедините все ингредиенты, кроме оливкового масла, смешайте в блендере, оставьте настаиваться (в идеале — на сутки) и после еще раз пробейте в блендере. Затем добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.
Возьмите овощи, оставшиеся после протирки гаспачо через сито, измельчите их в блендере, добавьте крахмал и заварите. Распределите массу тонким слоем на силиконовом коврике и сушите сутки в духовке при температуре 60 градусов. Готовую пастилу нарежьте на полосы.
Запеките перец в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут, очистите от кожицы и нарежьте слайсами. Тонкими слайсами также нарежьте огурцы. Выложите в тарелку запеченный перец, огурцы, пастилу, вылейте гаспачо и рядом положите сметану. Украсьте мелко нарезанной зеленью. Соус подавайте отдельно.
Гаспачо готов.