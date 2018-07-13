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Как приготовить потрясающие телячьи ребрышки
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Как приготовить потрясающие телячьи ребрышки 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Кулинарный стиль повара Алены Комар — домашняя кухня, знакомая с детства и приготовленная с любовью. С редакцией Steaklovers Алена поделилась рецептом приготовления простого и в то же время вкусного блюда — запеченные телячьи ребрышки.
Ингредиенты:
1 порция телячьих ребрышек 4 веточки розмарина 3 веточки тимьяна 3 зубчика чеснока 1 ст.л. черного перца горошком
Приготовление:
1. Отрезаем одну порцию ребрышек.
2. Ребрышко кладем в пакет, затем добавляем розмарин, тимьян, чеснок и перец.
3. Кладем пакет в духовку и запекаем ребрышко при температуре 60 °C в течение 8 часов.
4. Достаем ребрышко, смазываем соусом барбекю и отправляем в духовку на 5 минут.
5. Ребрышко выкладываем на тарелку, при желании поливаем соусом барбекю и украшаем блюдо веточкой розмарина.
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