Как приготовить потрясающие телячьи ребрышки

Кулинарный стиль повара Алены Комар — домашняя кухня, знакомая с детства и приготовленная с любовью. С редакцией Steaklovers Алена поделилась рецептом приготовления простого и в то же время вкусного блюда — запеченные телячьи ребрышки.

Ингредиенты:

1 порция телячьих ребрышек 4 веточки розмарина 3 веточки тимьяна 3 зубчика чеснока 1 ст.л. черного перца горошком

Приготовление:

1. Отрезаем одну порцию ребрышек.

2. Ребрышко кладем в пакет, затем добавляем розмарин, тимьян, чеснок и перец.

3. Кладем пакет в духовку и запекаем ребрышко при температуре 60 °C в течение 8 часов.

4. Достаем ребрышко, смазываем соусом барбекю и отправляем в духовку на 5 минут.

5. Ребрышко выкладываем на тарелку, при желании поливаем соусом барбекю и украшаем блюдо веточкой розмарина.