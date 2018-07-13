Растения в московском «Аптекарском огороде» разрешат есть

Посетителям московского «Аптекарского огорода» разрешать пробовать на вкус растения, сообщает М24 со ссылкой на пресс-службу Ботанического сада МГУ

В саду 17 июля откроется первый сенсорный огород со съедобными растениями, которые посетителям разрешат не только трогать и нюхать, но и есть. Так, можно будет продегустировать выращенные в Аптекарском огороде помидоры и перцы, а в следующем году появится капуста, тыква, кабачки, баклажаны и другие растения.

По словам директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, дети смогут узнать, как растут овощи и фрукты, познакомиться с садоводством. Кроме того, ботанический сад становится все удобнее для людей с ограниченными возможностями.

Первый в мире сенсорный сад появился в Италии, в ботаническом саду города Падуи. Известен также специальный маршрут для незрячих и слабовидящих в ботаническом саду Будапешта.

Особенностью сенсорных площадок заключается в том, чтобы люди с ограниченными возможностями могли познакомиться с растениями — ощутить аромат и потрогать каждое из них. Для это растения располагают определенным образом, а рядом устанавливают информационные таблички с тактильным шрифтом. Кроме того, сенсорные сады используются и как терапевтические площадки.

Ранее сообщалось, что в «Аптекарском огороде» откроется эковыставка с движущимися органами человеческого тела, выполненными из цветов.

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