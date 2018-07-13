Эксперты: площадь полей подсолнечника в России достигла рекордных размеров

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Представители российских регионов и участники рынка рассчитают на увеличение урожая и улучшение качества подсолнечника в 2018 году, что вкупе с падением экспортной цены на семечку может привести к некоторому снижению цены на масло внутри страны.

По данным экспертов, в стране площади полей подсолнечника достигли рекордных размеров.

Осторожные прогнозы на рекорд

По данным эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Даниила Хотько, в 2018 году подсолнечником в стране засеяны рекордные площади — всего около 8 млн га, на 150 тыс. га больше, чем в прошлом году. «Наш прогноз — 11,29 млн тонн, в 2017 году собрали немного меньше 11 млн тонн, в позапрошлом было более 11,5 млн тонн. Хотя все еще может сильно поменяться», — отметил Хотько, добавив, что о рекордном урожае подсолнечника пока говорить рано — коррективу в прогнозы может внести погода.

Делать заявления о значительном увеличении урожая не спешат и в регионах. Так, в Алтайском крае площади подсолнечника увеличены более, чем на 10% — до 642 тыс. га. «Но прогнозы об уборке урожая в текущем году в крае преждевременны, в том числе с учетом режима ЧС (регион весной 2018 года пережил мощный паводок, до 10 июля в регионе действовал режим ЧС — прим. ТАСС)», — сообщили в минсельхозе региона.

В Ставропольском крае на итоговый урожай может повлиять сильнейшая засуха, такая же ситуация и в Брянской области. «В нашем хозяйстве под подсолнечник отведено около 3 тыс. га, почти на 100 из них уже есть потери из-за нехватки влаги в почве. Возможно, урожайность будет 15-20 центнеров с га против прошлогодних 30», — пояснил ТАСС руководитель одного из крупнейших производителей подсолнечника в Брянской области, агрофирмы «Сельхозник Тимирязевский» Василий Клюенков.

В Курской области, напротив, площади подсолнечника уменьшились, но ожидается увеличение урожайности, производители намерены сохранить стоимость сырья именно за счет качества. «Наши ребята знают ситуацию и готовятся к ценовым катаклизмам. Будет в этом году качественное сырье подсолнечниковое, за счет этого надеемся выиграть в цене. За счет масличности, если она будет хорошая, то будет нормально оцениваться в денежном выражении», — отметил эксперт управления растениеводства комитета АПК Курской области Николай Ковалев

Экспорт и пальмовое масло

Несмотря на растущие площади подсолнечника, по данным экспертов, некоторые российские заводы летом прекращают работу из-за нехватки сырья. В начале 2000 годов в стране было построено значительное количество предприятий, перерабатывающих подсолнечник. К примеру, два крупнейших завода «Астон» и «Юг Руси» в Ростовской области рассчитаны на такой объем сырья, который сельхозпроизводители региона не производят сами.

Осложняется ситуация и из-за вывоза сырья — снижение экспортной пошлины на семена подсолнечника сделало выгодным его вывоз за рубеж. «Трейдерам проще купить семечки и продать. Статистика говорит о том, что катастрофы не произошло, сильно пока ничего не изменилось в связи с повышением пошлины на масло. В целом, ситуация, конечно, тревожная. Мы становимся на мировом рынке просто поставщиком сырья», — отмечает учредитель Южного аграрного агентства (Ростов-на-Дону) Александр Гавриленко.

Это мнение поддерживает и заместитель гендиректора ООО «МЭЗ Юг Руси» (Ростов-на-Дону) — крупнейшего в России производителя бутилированного подсолнечного масла Сергей Каменецкий . «Стратегически вопрос вывоза сырья надо решать. Ведь экспорт семечек в уходящем сезоне остановился потому, что на рынке просто закончились семечки. Вместе с тем сырье необходимо России для загрузки собственных мощностей, которым семян подсолнечника не хватает», — пояснил Каменецкий.

Сами производители подсолнечника в ответ на замечания переработчиков отвечают, что в России стоимость сырья падает отчасти и из-за ввозимых дешевых аналогов. «Цены больше зависят не от произведенного объема даже, а, к примеру, от объемов завозимого пальмового масла, это однозначно. Натурального подсолнечного растительного масла в стране в практически не осталось — пальмовое, кокосовое, какого только нет. А ведь это забота об обеспечении населения качественными продуктами питания», — считает глава ставропольского племколхоза «Россия» Сергей Пьянов.

Тем не менее, значительно снижать объемы посевов, несмотря на колебания цен, производители не намерены, сохраняя технологии производства. «Мы, несмотря на колебания рынка, всегда выдерживаем стабильный севооборот, согласно агротехническим нормам. В случае падения цен на какие-то виды культур мы просто эту культуру передерживаем — имеем возможность и места хранения», — сообщил ТАСС директор алтайского предприятия «Колос» Сергей Бенслер.

Дефицит и цены

Несмотря на возникающие сложности с загрузкой российских предприятий, эксперты считают, что дефицита российского масла в магазинах не будет — у многих производителей пока есть запасы. " [Преобладания] импортного масла на полках магазинов не будет, кроме тех культур, которые не произрастают в нашей стране. Масло наша страна производит в достаточном количестве, поэтому и ассортимент, и качество — все будет на высоком уровне", — уверен глава минсельхоза Адыгеи Юрий Петров . Производство растительного масла в Адыгее за год выросло в 1,3 раза, причем значитльный объем масла делают из местного сырья.

В мае экспортные цены на российское подсолнечное масло упали впервые за несколько месяцев. Производители считают, что это может дать даже положительный эффект. «Такое падение цены на масло не приведет к существенным убыткам. Снижение экспорта подсолнечника положительно влияет на цену подсолнечного масла на внутреннем рынке и на загруженность перерабатывающих предприятий страны», — сказал директор фирмы «Мамруко», крупнейшего производителя подсолнечного масла в Адыгее, Руслан Мамруков.

Несмотря на колебания стоимости сырья и экспортной цены российского масла, эксперты считают, что российским покупателям не стоит опасаться значительного роста цен. «Да, экспортная стоимость масла колеблется и, конечно, это диктует определенные условия, но многое зависит и от внутреннего рынка, а он в России достаточно развит», — пояснил руководитель брянской агрофирмы Клюенков.

По данным президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, цены на масло в перспективе могут даже упасть из-за больших посевных площадей масличных культур. «Дефицита в стране нет, но у переработчиков переизбыток мощностей, сырья им не хватает. Но это говорит не о дефиците, поскольку мы очень крупный экспортер масла. По внешнему рынку надо будет смотреть, как сложится урожай в других странах», — пояснил он.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка отмечают, что стоимость масла может колебаться, в первую очередь, при оптовых закупках — обычному покупателю заметны не эти изменения, а искусственные снижения цены на ту или иную продукцию, которые инициируют сети или производители. «Под конец сезона, в июле-августе, многие заводы прекращают работу, потому что им не хватает сырья, масла производится меньше, и [оптовая] цена [на масло в РФ] обычно немного растет… При этом борьба за внутреннего потребителя высокая, и для потребителя это хорошо — она проявляется в различных акциях и тому подобное. Борьба за потребителя будет продолжаться», — сказал Хотько.