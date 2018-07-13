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Москвичи смогут попробовать овощи в «Аптекарском огороде»
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Москвичи смогут попробовать овощи в «Аптекарском огороде» 

Управа района Мещанский города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В «Аптекарском огороде» 17 июля жители столицы смогут попробовать травы и овощи на вкус. Там откроется сенсорный сад.
Увидеть растения приглашают детей столицы.
— Мы хотим знакомить ребят с садоводством и приобщать их к общению с природой. Не все дети знают, как растут овощи, фрукты и пряные травы, потому что видят их уже приготовленными. А в нашем сенсорном огороде они смогут не только потрогать и понюхать их, но и пробовать, — сообщил директор сада Алексей Ретеюм.
На сайте Агентства городских новостей «Москва» отметили, что сейчас москвичи смогут продегустировать разнообразные сорта помидоров и перцев, а в следующем году в «Аптекарском огороде» появятся капуста, тыква, кабачки, баклажаны и другие овощи.
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