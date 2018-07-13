Москвичи смогут попробовать овощи в «Аптекарском огороде»

В «Аптекарском огороде» 17 июля жители столицы смогут попробовать травы и овощи на вкус. Там откроется сенсорный сад.

Увидеть растения приглашают детей столицы.

— Мы хотим знакомить ребят с садоводством и приобщать их к общению с природой. Не все дети знают, как растут овощи, фрукты и пряные травы, потому что видят их уже приготовленными. А в нашем сенсорном огороде они смогут не только потрогать и понюхать их, но и пробовать, — сообщил директор сада Алексей Ретеюм.