Яйца, которые гораздо вкуснее и полезнее куриных

Если вы все еще разбиваете для своего утреннего омлета куриные яйца, вы многое теряете. Хотя яйца гусей или уток, к примеру, не так просто купить в магазине, как куриные, но старания и поход на фермерский рынок в конце концов того стоят. У «некуриных» яиц на самом деле множество достоинств — от более короткого времени приготовления до более обширного спектра полезных веществ. Ну и необычный вкус никто не отменял.

Гусиные

Богатые витаминами и почти сливочные на вкус гусиные яйца подают с трюфелями и спаржей. Одно такое яйцо эквивалентно двум с половиной куриным яйцам, так что это полноценный завтрак или даже ужин на двоих. Лучшее время для сбора гусиных яиц — с начала весны до конца июня. А лучший рецепт — запекание в горшочке с орехами.

Утиные

Гораздо более богатые витаминами и крупные утиные яйца становятся все более популярными в ресторанах и в домашнем использовании. Они содержат намного более высокий процент белка, но холестерина и жира в них тоже больше. Это нужно иметь в виду, если вы планируете полностью заменить гусиными яйцами куриные. У них бледно-желтые желтки, которые во время приготовления становятся ярко-оранжевыми. А белок — голубого цвета.

Перепелиные

Перепелиные яйца продаются в наших супермаркетах наравне с куриными уже давно. И единственное, что мешает росту их популярности — слишком маленький размер. Тем не менее они очень вкусные, особенно сваренные вкрутую. Так что это идеальная добавка в салат или крем-суп.

Яйца индейки

Вообще, индейка-несушка — это большая редкость, хотя российские фермеры разводят этот вид птиц едва ли не в большем количестве, чем кур. Поэтому, когда все же удается заполучить яйцо индейки, оно становится настоящим угощением. По размеру оно почти такое же, как гусиное, а на вкус ничуть не хуже куриного. Желток составляет половину всей массы яйца, что делает его очень полезным продуктом. Яйца индейки можно использовать в любом рецепте, где требуются куриные яйца, но количество единиц можно сократить вдвое.