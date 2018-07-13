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Панна котта с ромом
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Панна котта с ромом 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Побалуйте себя и любимого человека панна коттой с ромом — нежнейшим сливочным десертом с алкогольной ноткой.
Ингредиенты
Желатин 1 пакетик
жирные сливки 600 мл  сахарная пудра 50 г  ваниль 1 стручок
ванильная эссенция 1 ст. л.
ром 1 ст. л.
Способ приготовления
В небольшой миске смешайте желатин с 4 ст. л. горячей воды. Хорошо перемешайте, чтобы желатин растворился, и оставьте его набухать.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Сливки подогрейте в небольшой кастрюльке, добавьте сахарную пудру, разрезанный пополам стручок ванили, ванильную эссенцию и ром. Варите в течение нескольких минут, выньте стручок ванили и добавьте желатин. Пропустите через сито, разлейте по формочкам и поместите в холодильник на ночь.
Перед подачей на несколько секунд опустите формочки в горячую воду, затем переверните на тарелки. Украсьте по желанию и сразу подавайте.
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