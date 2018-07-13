Панна котта с ромом

Побалуйте себя и любимого человека панна коттой с ромом — нежнейшим сливочным десертом с алкогольной ноткой.

Ингредиенты

Желатин 1 пакетик

жирные сливки 600 мл сахарная пудра 50 г ваниль 1 стручок

ванильная эссенция 1 ст. л.

ром 1 ст. л.

Способ приготовления

В небольшой миске смешайте желатин с 4 ст. л. горячей воды. Хорошо перемешайте, чтобы желатин растворился, и оставьте его набухать.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Сливки подогрейте в небольшой кастрюльке, добавьте сахарную пудру, разрезанный пополам стручок ванили, ванильную эссенцию и ром. Варите в течение нескольких минут, выньте стручок ванили и добавьте желатин. Пропустите через сито, разлейте по формочкам и поместите в холодильник на ночь.

Перед подачей на несколько секунд опустите формочки в горячую воду, затем переверните на тарелки. Украсьте по желанию и сразу подавайте.