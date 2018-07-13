Как есть «запрещенные» продукты, чтобы похудеть

Думаете, диеты — это скучно? Поздравляем, вы все пропустили: диетологи уже придумали, как можно есть самые вредные и калорийные продукты и при этом не только не толстеть, но и терять лишние килограммы. Не верите? Попробуйте сами!

Десерты

Полный отказ от сладкого — не такая хорошая идея, как может показаться.

Чем дольше вы пытаетесь отказываться от любимых пирожных или конфет, тем выше вероятность того, что в один прекрасный момент застанете себя над пустой коробкой из-под торта или того хуже — опустевшей бутылкой из-под мартини

Диетолог Бет Сесил уверена: чтобы диета работала, она не должна быть наказанием и включать в себя все необходимые компоненты. В том числе и сладости — но только в меру, разумеется.

Попкорн

30 грамм попкорна в день — весьма действенный способ профилактики диабета, язвы желудка, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака прямой кишки.

Все дело в клетчатке, которой богат попкорн, а также полифенолах — антиоксидантах, которые защищают организм от самых серьезных болезней.

Кроме того, в стандартной порции попкорна содержится всего 70 калорий — разумеется, если в ней нет масла, сахара и прочих добавок. Так что, когда в следующий раз соберетесь смотреть кино, смело запасайтесь попкорном — и не беспокойтесь о фигуре!

Картофель

Все знают, что отварной или запеченный картофель практически безопасен для фигуры — разумеется, если не злоупотреблять и не сочетать с мясом.

Но вот чего вы точно не знаете, это то, что картофель, приготовленный в масле, впитывает этого самого масла всего 5% — между тем кабачки или баклажаны впитывают до 30% масла.

Подумайте об этом, когда в следующий раз будете выбирать между картофелем и овощами!Мороженое

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе мороженого: уровень жирности. И отдать предпочтение тем сортам, в которых он выше. Секрет прост: чем выше уровень жирности, тем меньше в мороженом сахара. Кроме того, разумеется, стоит выбирать лакомство, в котором не содержится растительных жиров и консервантов.

Как мороженое помогает похудеть? Дело в том, что оно действует как легкий антидепрессант, снимая тревожность и помогая сбросить стресс. А ведь именно стрессовый гормон кортизол замедляет наш метаболизм, заставляя организм запасать жир.

Так что если в вашей жизни стало слишком много волнения и стрессов — ешьте мороженое и ни о чем не беспокойтесь! Ну, хотя бы о фигуре.

Крафтовое пиво

Вы не поверите, но именно пиво — идеальный напиток для всех, кто сидит на диете.

Дело в том, что в хмеле, который используется для приготовления пива, содержится ксантогумол — вещество, которое помогает организму справиться с недостатком питательных веществ.

Если вы придерживаетесь жесткой диеты (или просто долгое время ваш рацион не был полноценным), смело выпивайте бокал-другой пива — не только не помешает, но и пойдет на пользу! Главное — не заедать его традиционными закусками, которые и вправду вредят и фигуре, и здоровью.