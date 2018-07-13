Лучшая еда для красивой кожи

Качество косметики по уходу за кожей не менее значимо, чем качество питания, красота кожи зарождается внутри организма на клеточном уровне. Эти продукты должны быть в рационе каждого человека, который заботится о состоянии своей кожи, они омолаживают кожный покров и помогают ему обрести красивый оттенок.

Зеленые листовые овощи

Они доступны в любое время года и, несмотря на невысокую стоимость, являются настоящими витаминными бомбами. В любом из зеленых листовых овощей присутствует множество полезных микронутриентов, в том числе и антиоксиданты для противодействия процессам старения, онкологическим заболеваниям, болезни Альцгеймера. Антиоксиданты активно борются со свободными радикалами, главными причинами старения кожи. Присутствующие в зеленых овощах витамина А, Е, группы В, кальций, железо, магний и калий способствуют восстановлению повреждений на коже, а натуральные флавоноиды оказывают противовоспалительный эффект.

Фрукты

В погоне за стройной фигурой многие люди отказываются от фруктов, приравнивая их к другим сладким продуктам. Фрукты действительно сладкие, в них много сахара в виде фруктозы, но сравнивать их с конфетами будет неправильно, так как сахара во фруктах разбавлены огромным количеством пищевых волокон, то есть клетчатки. Пищевые волокна необходимы для нормального пищеварения, они же замедляют процесс усвоения организмом сахаров из фруктов. Свежие фрукты полезны для кожи по причине высокого содержания воды и витаминов.

Регулярное употребление небольших порций фруктов снижает тягу к сладкому, что тоже очень полезно для кожи.

Полезные жиры

Для поддержания нормального состояния кожи необходимо употребление полезных жиров, именно поэтому люди на диете часто сталкиваются с ухудшением состояния кожи. Самые необходимые для кожи жиры — это кислоты омега 3 и омега 6, они нужны для обновления всех тканей организма, в том числе и кожной. При недостатке полезных жиров в организме он становится крайне чувствительным к солнечному свету, в первую очередь это сказывается именно на коже, по этой причине развиваются акне, псориаз и другие дерматологические заболевания.

Ферментированные продукты

Пастеризация пи помощи ферментации делает продукты очень полезными для кожи, это сыры, йогурты, хлеб и другие продукты на закваске. Главная ценность ферментированных продуктов — это бактерии, они являются частью экосистемы, постоянно живут в кишечнике и на коже, их пребывание в балансе — залог здоровья организма, в том числе и кожи. Дисбактериоз проявляется в высыпаниях на коже, для избавления от них нужно употреблять пробиотики.

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Специи

Это не продукты питания, а добавки к ним, тем не менее, они очень важны для поддержания молодости и красоты кожи. Все острые специи и пряности способствуют ускорению циркуляции крови, благодаря чему кожа получает больше питательных веществ, витаминов и минералов. В теплое время года употребление специй помогает защитить кожу от вредного воздействия солнечного ультрафиолета. Привычка добавлять в пищу острые пряности оказывает влияние на синтез коллагена, кожа становится более упругой и подтянутой. Острый вкус пищи обеспечивает противовоспалительное воздействие, кожный покров становится чистым, менее склонным к высыпаниям и менее чувствительным к внешним факторам.

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