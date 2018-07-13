Шоколадные оладьи

Оладьи для завтрака с насыщенным шоколадным ароматом придутся по вкусу всей семье.

Ингредиенты

Мука 150 г соль 0,5 ч. л.

разрыхлитель 1,5 ч. л.

какао-порошок 40 г коричневый сахар 2 ст. л.

молоко 250 мл ванильный экстракт 1 ч. л.

растительное масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Смешайте в большой миске муку, соль, разрыхлитель, какао и сахар.

Влейте в мучную смесь молоко, ванильный экстракт и растительное масло. Если тесто получается слишком густым, добавьте еще молока. На этом этапе при желании можно добавить в тесто измельченный шоколад — вкус будет более насыщенным.

Обжаривайте оладьи на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла, пока они не подрумянятся. Подавайте со взбитыми сливками, медом или сливочным мороженым.

Фото: Pinterest