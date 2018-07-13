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Шоколадные оладьи
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Шоколадные оладьи 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Оладьи для завтрака с насыщенным шоколадным ароматом придутся по вкусу всей семье.
Ингредиенты
Мука 150 г  соль 0,5 ч. л.
разрыхлитель 1,5 ч. л.
какао-порошок 40 г  коричневый сахар 2 ст. л.
молоко 250 мл  ванильный экстракт 1 ч. л.
растительное масло 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смешайте в большой миске муку, соль, разрыхлитель, какао и сахар.
Влейте в мучную смесь молоко, ванильный экстракт и растительное масло. Если тесто получается слишком густым, добавьте еще молока. На этом этапе при желании можно добавить в тесто измельченный шоколад — вкус будет более насыщенным.
Обжаривайте оладьи на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла, пока они не подрумянятся. Подавайте со взбитыми сливками, медом или сливочным мороженым.
Фото: Pinterest
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