Как правильно собирать и готовить грибы

Роспотребнадзор дал свои советы любителям собирать грибы в преддверии сезона. Это сделано для того, чтобы сохранить жизни и здоровье граждан, говорится на сайте ведомства.

По статистике каждый год в России 30 человек умирают от того, что съедают ядовитые грибы. Около одной тысяч граждан попадают в больницы с тяжелыми отравлениями. Среди пострадавших много детей, которых родители берут с собой в лес, но не успевают следить за тем, что их чадо тянет в рот. Именно поэтому необходимо проявлять максимальную осторожность, как на этапе сбора грибов, так и в момент их приготовления и консервирования.

Как правильно собирать грибы?

Отправляясь в лес за грибами, лучше всего взять с собой корзины, отказавшись от полиэтиленовых пакетов, пластиковых банок и жестяных ведер. В этих емкостях и упаковках грибы быстро портятся.

Перед поездкой нужно тщательно изучить виды грибов с помощью справочника с картинками, либо взять в проводники опытного человека, который поможет наполнить корзинку «правильными» грибами.

Собирать грибы нужно вдали от дорог и магистралей, за пределами населенных пунктов в экологически чистых районах, срезая с целой ножкой. Во время сбора пробовать их нельзя.

Дома все собранные грибы нужно перебрать, пересмотреть, отсортировать по видам. Все дряблые, червивые, все грибы без ножек необходимо выбросить, даже если очень не хочется. Компромисса здесь быть не может.

Как правильно готовить грибы?

Технология приготовления грибов не менее важна, чем тщательный и внимательный сбор. Съедобные грибы нуждаются в обязательной обработке. Прежде чем положить их в кастрюлю для варки, их нужно очистить от земли, хорошенько промыть в проточной воде, отмочить и только после этого отварить.

В процессе варки ядовитые вещества из грибов удаляются, и их можно использовать для дальнейшего приготовления. Очень важно не откладывать обработку грибов в долгий ящик. Все процедуры необходимо сделать в день сбора. При этом каждый вид грибов важно готовить отдельно друг от друга.

Какие грибы обязательно нужно отваривать?

Все. Однако, есть три вида грибов, попадающих в список исключений. Это белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Они являются теми грибами, которые можно использовать для приготовления блюд без предварительного отваривания. Их можно сразу бросать их на раскаленную сковородку.

Где лучше покупать грибы?

Если поездки в лес не предполагается, но любовь к блюдам из грибов не дает покоя, можно отправиться в магазин или на рынок. Но и здесь есть свои правила. Нельзя покупать любые виды грибов у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Также лучше воздержаться от покупки грибных консервов в банках с закатанными крышками, которые приготовлены в домашних условиях. При покупке грибов на рынках и ярмарках не стоит стесняться и просить у продавца документы о пройденной экспертизе, которая определяет качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. От этого зависит жизнь и здоровье.

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