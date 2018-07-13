Пахлава медовая 

Рецептов пахлавы существует очень много. Мы же предлагаем вам приготовить медовую пахлаву «по-крымски».
Ингредиенты
Маргарин 100 г яйца 3 шт.
вода 2 стакана
разрыхлитель 0,5 ч. л.
мука по необходимости
соль 1 щепотка
сахар 1,5 стакана
мед 5 ст. л.
растительное масло для жарки
Способ приготовления
Из маргарина, яиц, 1 стакана воды, соли, разрыхлителя и муки замесите крутое тесто, как на лапшу. Разделите его на три части и поместите в холодильник на 3 часа. Затем тонко раскатайте каждую часть и подсушите.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняТатарская
Сверните листы теста рулоном и нарежьте небольшими кусочками по косой.
Разогрейте растительное масло в глубокой емкости и обжарьте пахлаву до золотистого цвета, вилкой расправляя слои теста.
Тем временем приготовьте сироп из 1 стакана воды, сахара и меда. Готовую пахлаву опускайте в кипящий сироп на пару минут. Затем выньте, остудите и подавайте.