Пахлава медовая

Рецептов пахлавы существует очень много. Мы же предлагаем вам приготовить медовую пахлаву «по-крымски».

Ингредиенты

Маргарин 100 г яйца 3 шт.

вода 2 стакана

разрыхлитель 0,5 ч. л.

мука по необходимости

соль 1 щепотка

сахар 1,5 стакана

мед 5 ст. л.

растительное масло для жарки

Способ приготовления

Из маргарина, яиц, 1 стакана воды, соли, разрыхлителя и муки замесите крутое тесто, как на лапшу. Разделите его на три части и поместите в холодильник на 3 часа. Затем тонко раскатайте каждую часть и подсушите.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняТатарская

Сверните листы теста рулоном и нарежьте небольшими кусочками по косой.

Разогрейте растительное масло в глубокой емкости и обжарьте пахлаву до золотистого цвета, вилкой расправляя слои теста.

Тем временем приготовьте сироп из 1 стакана воды, сахара и меда. Готовую пахлаву опускайте в кипящий сироп на пару минут. Затем выньте, остудите и подавайте.